«Let's Dance»-Star Betty Taube ist frisch verliebt

Betty Taube ist wieder vergeben. Die «Let's Dance»-Kandidatin verbringt die Osterferien mit ihrem neuen Freund in den Alpen und bestätigt damit ihre Beziehung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betty Taube offenbart neue Liebe und plant Ostertrip in die Alpen

Model lernte ihren Freund bei einem NFL-Spiel kennen, bleibt anonym

Finale von «Let's Dance» am 29. Mai auf RTL War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Liebes-News bei Betty Taube (31): Das deutsche Model ist frisch verliebt. «An Ostern fahre ich mit meinem Freund in die Alpen», sagt Taube gegenüber RTL – und macht damit ihre Beziehung öffentlich. Seit September sei sie mit ihrem Partner zusammen, dessen Identität sie vorerst geheim halten möchte.

Taube sagt dazu: «Also die Leute, die dürfen gerne wissen, dass ich einen Freund habe. Aber wir lassen das sehr langsam angehen mit der Öffentlichkeit.» Die beiden haben sich bei einem NFL-Spiel kennengelernt.

«Endlich den Richtigen gefunden»

Das ehemalige «GNTM»-Model kommt aus dem Schwärmen gar nicht raus: «Er ist toll! Ich habe endlich den Richtigen gefunden. Das hat lange gedauert. Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen, der mich so gut verstanden hat, der mich so akzeptiert hat, mit meinen Ecken und Kanten, und der mir so eine Ruhe gibt.»

Die Teilnahme an «Let's Dance» fordert jedoch ihren Tribut. Laut RTL steht für Taube derzeit das intensive Training an erster Stelle. «Man hat hier wirklich von morgens bis abends Training, und irgendwie ist mein ganzes Privatleben gerade auf Pause gestellt. (…) Mein Freund, der kommt zwar am Wochenende immer her, aber es kommt schon ein bisschen zu kurz», gibt sie offen zu. Umso mehr freut sie sich auf die gemeinsame Auszeit in den Bergen.

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Betty Taube war zuvor fünf Jahre mit Fussballer Koray Günter (31) verheiratet. Bei «Let's Dance» kämpft sie an der Seite von Profitänzer Alexandru Ionel (31) um den Sieg. Die Entscheidung fällt am Freitag, 29. Mai, um 20.15 Uhr auf RTL.