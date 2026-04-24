Nach ihrem «Let's Dance»-Aus vor wenigen Wochen zog sich Betty Taube für eine Weile zurück. Nun ist sie wieder da – und schockt ihre Fans mit unschönen Aufnahmen, die wohl selbst dem grössten Fussfetischisten den Spass am Sujet nehmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fehlende Zehennägel: Betty Taube zeigt auf Instagram Folgen von «Let's Dance»

Zwei Nägel fehlen, weitere sind schwarz verfärbt – Verletzungen durch Tanztraining

Anna-Carina Woitschack leidet ebenfalls, tanzt aber weiter um die Trophäe War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Ende März musste sich Betty Taube (31) von «Let's Dance» verabschieden. Seither wurde es still um das Model. Jetzt meldet sie sich auf Instagram zurück und zeigt direkt, dass sie ein etwas unschönes Andenken an ihre Zeit bei der RTL-Tanzsendung mitgenommen hat.

Was folgt, ist nichts für schwache Nerven. Taube teilt ein Video von ihren Füssen – und dort fehlen zwei ihrer Zehennägel. Nachwehen von ihrer Zeit bei «Let's Dance», wie sie verrät.

Zwei Nägel weg, zwei schwarz

«Ich gehe nicht allzu dicht ran, aber guckt mal bitte, wie hässlich die sind», sagt sie im Video, während sie ihre Füsse filmt. Man sieht, dass sie den Zehennagel an ihrem rechten grossen Zeh verloren hat sowie einen Zeh am linken Fuss. «Ich habe die gerade eingecremt, darum sind die da so weiss», verrät sie.

Bleibt es bei den beiden verlorenen Zehennägeln, oder folgen möglicherweise noch zwei weitere? Betty Taube zeigt auf ihren linken grossen Zeh und einen weiteren Zeh am rechten Fuss und sagt: «Der ist schwarz. Und der ist auch schwarz.» Und tatsächlich: Unter ihrem Nagellack kann man eine deutliche Verfärbung erkennen.

Wen es jetzt schon vor Ekel schüttelt, kann froh sein, dass Betty Taube vorgesorgt hat: «Ich mache einen Filter drüber, damit es nicht ganz so eklig aussieht. Aber ich hatte noch nie so eklige Füsse.»

Auch Anna-Carina Woitschacks Füsse mussten leiden

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin nimmt es aber mit Humor und erzählt direkt, dass sie nicht die Einzige ist, deren Füsse stark unter der Teilnahme an «Let's Dance» gelitten haben. «Das Witzige ist, bei Anna-Carina (Woitschack, Anm. d. Red.) sind es genau die gleichen Zehen. Also da, der ist abgefallen bei ihr und ich glaube der auch.»

Während Betty Taube ihre Füsse nun aber schonen kann, leiden die Treter von Anna-Carina Woitschack (33) nach wie vor. Die Sängerin ist nämlich noch dabei beim Tanz um die «Let's Dance»-Trophäe.

Die nächste Folge von «Let's Dance» läuft am Freitagabend um 20.15 Uhr auf RTL.