Ungewohnt lässig: Motsi Mabuse (45) postet auf Instagram ein Video, das sie ungeschminkt und ganz natürlich zeigt. Die «Let’s Dance»-Jurorin begeistert ihre Fans mit Stirnband, Pulli und kurzen Haaren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Motsi Mabuse zeigt sich ungeschminkt ohne Perücke auf Instagram-Video

Fans begeistert von Look: «So natürlich finde ich sehr schön»

Am 17. April glänzt sie wieder bei «Let's Dance» auf RTL War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Motsi Mabuse (45) zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Die sonst für ihre glamourösen Outfits bekannte Jurorin von «Let’s Dance» teilte auf ihrem Instagram-Kanal ein Video, das sie komplett ungeschminkt und ohne Perücke zeigt. Mit kurzen Haaren, Stirnband, lässigem Pulli und Jeans wirkt die Tänzerin so nahbar wie nie zuvor.

Im Video spricht Mabuse mit «Let’s Dance»-Profi Alexandru Ionel. Doch die Fans können sich nicht so recht auf das Gespräch konzentrieren. Sie sind abgelenkt von Mabuses Natürlichkeit und zeigen sich begeistert. Eine Followerin schreibt: «Liebe Motsi, so natürlich finde ich sehr schön.» Die TV-Jurorin reagiert persönlich und kommentiert mit drei Herz-Emojis und einem «Vielen Dank».

Haare sind für sie Privatsache

Zum Clip schreibt Mabuse: «Erst Talk, dann Glam!» Sie gibt ihren Fans damit einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der RTL-Show, bevor sie sich für ihren nächsten Auftritt stylen lässt. Am Freitagabend, 17. April, sehen die Zuschauer sie dann wieder in ihrer typischen, schillernden Erscheinung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist nicht das erste Mal, dass Motsi Mabuse ihre Fans mit ihrem natürlichen Look ausflippen lässt. Vergangenes Jahr entschied sie sich dazu, für eine absolute Ausnahme auf eine Perücke zu verzichten. Mabuse sitzt auch in der Jury des britischen Pendants zu «Let's Dance», «Strictly Come Dancing». Im Oktober 2025 trat sie mit ihrem natürlichen Kurzhaar-Afro erstmals in der Öffentlichkeit auf.

Ihre eigentlichen Haare sind für sie Privatsache. Zu «Planet Interview» sagte die Südafrikanerin einst: «Viele setzen Motsi Mabuse mit einer geschminkten und durchgestylten Frau gleich. So sehe ich mich aber nicht. Dieses Styling ist für mich Arbeitskleidung.» Denn privat sei sie meist ungeschminkt, trage Jeans und weite Sachen – und eben keine Perücken, um sich möglichst frei zu fühlen. Mabuse gibt ihren Fans mit dem neuesten Instagram-Video also nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen, sondern auch einen Blick auf die ganz private Motsi Mabuse.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alles im Zeichen von Michael Jackson

Die sechste Show von «Let’s Dance» steht unter dem Motto «Das Michael Jackson Special». Von der gefühlvollen Rumba bis zum kraftvollen Tango: Getanzt wird ausschliesslich zu den grössten Hits des King of Pop. «Let's Dance» läuft immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL.