Darum gehts
- Motsi Mabuse zeigt sich ungeschminkt ohne Perücke auf Instagram-Video
- Fans begeistert von Look: «So natürlich finde ich sehr schön»
- Am 17. April glänzt sie wieder bei «Let's Dance» auf RTL
Motsi Mabuse (45) zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Die sonst für ihre glamourösen Outfits bekannte Jurorin von «Let’s Dance» teilte auf ihrem Instagram-Kanal ein Video, das sie komplett ungeschminkt und ohne Perücke zeigt. Mit kurzen Haaren, Stirnband, lässigem Pulli und Jeans wirkt die Tänzerin so nahbar wie nie zuvor.
Im Video spricht Mabuse mit «Let’s Dance»-Profi Alexandru Ionel. Doch die Fans können sich nicht so recht auf das Gespräch konzentrieren. Sie sind abgelenkt von Mabuses Natürlichkeit und zeigen sich begeistert. Eine Followerin schreibt: «Liebe Motsi, so natürlich finde ich sehr schön.» Die TV-Jurorin reagiert persönlich und kommentiert mit drei Herz-Emojis und einem «Vielen Dank».
Haare sind für sie Privatsache
Zum Clip schreibt Mabuse: «Erst Talk, dann Glam!» Sie gibt ihren Fans damit einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der RTL-Show, bevor sie sich für ihren nächsten Auftritt stylen lässt. Am Freitagabend, 17. April, sehen die Zuschauer sie dann wieder in ihrer typischen, schillernden Erscheinung.
Es ist nicht das erste Mal, dass Motsi Mabuse ihre Fans mit ihrem natürlichen Look ausflippen lässt. Vergangenes Jahr entschied sie sich dazu, für eine absolute Ausnahme auf eine Perücke zu verzichten. Mabuse sitzt auch in der Jury des britischen Pendants zu «Let's Dance», «Strictly Come Dancing». Im Oktober 2025 trat sie mit ihrem natürlichen Kurzhaar-Afro erstmals in der Öffentlichkeit auf.
Ihre eigentlichen Haare sind für sie Privatsache. Zu «Planet Interview» sagte die Südafrikanerin einst: «Viele setzen Motsi Mabuse mit einer geschminkten und durchgestylten Frau gleich. So sehe ich mich aber nicht. Dieses Styling ist für mich Arbeitskleidung.» Denn privat sei sie meist ungeschminkt, trage Jeans und weite Sachen – und eben keine Perücken, um sich möglichst frei zu fühlen. Mabuse gibt ihren Fans mit dem neuesten Instagram-Video also nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen, sondern auch einen Blick auf die ganz private Motsi Mabuse.
Alles im Zeichen von Michael Jackson
Die sechste Show von «Let’s Dance» steht unter dem Motto «Das Michael Jackson Special». Von der gefühlvollen Rumba bis zum kraftvollen Tango: Getanzt wird ausschliesslich zu den grössten Hits des King of Pop. «Let's Dance» läuft immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL.