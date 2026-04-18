Blutiger Zwischenfall bei «Let's Dance»: Ross Antony verletzt sich beim Rumba mit seiner Tanzpartnerin, lässt sich davon jedoch nicht gross beeindrucken und tanzt einfach weiter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ross Antony (51) verletzt sich bei «Let's Dance» am Freitag im Gesicht

Trotz blutender Augenbraue tanzt er weiter und erhält 24 von 30 Punkten

Schweizer Joel Mattli (31) beeindruckt mit 28 Punkten beim Cha Cha Cha War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die «Let's Dance»-Folge vom Freitag stand ganz im Zeichen von Michael Jackson, wurde gar mit einer Grussbotschaft seines Neffen Jaafar Jackson (29) eröffnet. Dieser ist derzeit im Film «Michael» zu sehen, wo er den King of Pop verkörpert.

Doch zurück zur Tanzshow, die für einmal ganz schön blutig daherkommt. Dies ist jedoch keineswegs Absicht, sondern einem kleinen Unfall geschuldet. Entertainer Ross Antony (51) ist mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) kaum auf dem Parkett, als er bei einer ihrer Drehungen ihren Ellenbogen in sein Gesicht bekommt. Im Laufe des gefühlvollen Rumbas zu «Human Nature» läuft dann eine dünne Blutspur von Antonys Augenbraue über sein Gesicht bis zu seinem Mund hinunter. Davon lässt er sich jedoch nicht beeindrucken und tanzt einfach weiter.

«Ich bin noch völlig unter Adrenalin»

Nach Abschluss ihres Rumbas wird ihm das Blut von seiner Tanzpartnerin abgewischt. Auf die Frage von Moderator Daniel Hartwich (47), ob es wehtue, meint er nur: «Im Moment nicht. Ich bin noch völlig unter Adrenalin. Aber ich habe für eine Sekunde gedacht, ich werde ohnmächtig». So weit ist es glücklicherweise nicht gekommen und sein voller Körpereinsatz wird von der Jury mit 24 von 30 möglichen Punkten belohnt und auch die Zuschauenden vor den TV-Geräten zeigen sich von dem Duo überzeugt und schicken es in die nächste Runde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Anders sieht dies bei Fitness-Influencer Willi Banner (31) und Profi-Tänzerin Patricija Ionel (31) aus. Sie erhalten die wenigsten Zuschaueranrufe und müssen die Show verlassen.

Weiterhin mit im Rennen ist der Schweizer Joel Mattli (31). Er tanzte mit Malika Dzumaev (35) einen Cha-Cha-Cha zu «Don't Stop 'Til You Get Enough» und holte sich damit sehr gute 28 Punkte. Noch etwas besser lief es für die deutsche Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) und ihren Tanz-Profi Evgeny Vinokurov (35): Sie sicherten sich die maximale Punktzahl 30.



