Manchmal sind es die kleinen, stillen Momente, in denen man die Liebe für eine Person besonders stark spürt. So scheint es Christina Hänni ergangen zu sein, die ihrem Luca in einem Instagram-Post – ohne Anlass, einfach mal so – eine grosse Liebeserklärung macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina Hänni widmet Luca Hänni eine romantische Liebeserklärung

Sie betont ihre Liebe für ihn und ihre gemeinsame Tochter

Das Paar ist seit 2020 zusammen und heiratete im August 2023

Sophie Ofer Redaktorin People

Zum Geburtstag, zum Jahrestag, zum Mutter- oder Vatertag: Es gibt viele Anlässe, zu denen Promis gerne ihre Partner oder Partnerinnen auf Social Media hervorheben, ihnen danken, ihnen ihre Liebe bekunden. Doch warum eigentlich immer nur dann? Das scheint sich nun Christina Hänni (36) gedacht zu haben.

Prompt begab sie sich auf Instagram. Dort postet sie ein gemeinsames Selfie von ihr und ihrem «Schatzeli» Luca Hänni (31) und findet darunter wertschätzende Worte für ihren Partner, mit dem sie seit sechs Jahren ein Leben teilt, das Paar hat seit zwei Jahren eine gemeinsame Tochter. «My favourite place is you», also «Mein Lieblingsort bist du», so die verliebten Worte der Tänzerin.

«Du bist mein liebster Mensch auf der Welt»

«Wir sagen immer viel zu laut und an besonderen Tagen, dass wir jemanden lieben», gibt Christina Hänni zu denken. Dass man es dem eigenen Partner auch einfach mal zwischendurch, in den leisen Momenten, sagen kann, will sie mit diesem Post beweisen: «Hiermit will ich dir sagen, dass jeder Tag mit dir besonders ist, jeder Moment unbezahlbar und, egal was das Leben uns entgegenwirft, du mein liebster Mensch auf der Welt bist.»

Die gemeinsame Tochter ist das schönste Zeichen ihrer Liebe: «Wenn ich unsere Tochter sehe, sehe ich nur immer mehr von dir und mein Herz zerspringt, dass sich Liebe auf diese Weise doppeln kann.» Den emotionalen Post schliesst sie mit den Worten: «Ti amo, mis Schatzeli».

Die Fans sind gerührt

So eine schöne Liebeserklärung kann Luca Hänni natürlich nicht unkommentiert stehen lassen. In seiner Instagram-Story repostet er den Beitrag und schreibt dazu: «Danke dir, Schatz, für die schönen Worte. Lieb dich.»

Auch Hänni-Fans sind gerührt von der romantischen Liebesbekundung der beiden. «Eine wunderschöne Liebeserklärung. Tolles Paar, ich mag euch», schreibt eine Followerin. «Besser hätte man es nicht zum Ausdruck bringen können, Christina. Ihr habt zusammen schon so viel erreicht und das ‹Sahnehäubchen› zu eurem Glück ist die gemeinsame, zuckersüsse Tochter», kommentiert ein anderer Fan ergriffen. «So schön, euch so glücklich zu sehen!», schreibt eine weitere Userin und greift damit den Ton auf, der diese Kommentarspalte bestimmt.

Luca und Christina Hänni sind seit 2020 ein Paar. Die beiden lernten sich im Frühjahr bei der RTL-Show «Let’s Dance» kennen. Als Tanzpaar harmonierten sie perfekt und belegten am Ende den dritten Platz; wenige Monate nach dem Finale machten sie ihre Beziehung öffentlich. Für ihren Luca zog die deutsche Christina Hänni, damals noch Christina Luft, in die Schweiz; im Januar 2022 folgte die Verlobung. Im August 2023 feierten sie eine romantische Hochzeit im Piemont (I). Im Juni 2024 folgte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.