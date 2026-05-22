Schnipp, schnapp: Christina Hänni zeigt sich auf Social Media mit komplett neuem Haarschnitt – und überrascht damit ihre Fans, die sie teilweise nicht wiedererkennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina Hänni zeigt neuen kurzen Bob auf Instagram

Fans feiern Look, einige bevorzugen längere Haare

Hänni wählte warme braune Tönung für Frisur

Sophie Ofer Redaktorin People

Da haben sich ihre Fans gerade erst an die kürzeren Haare gewöhnt, schon legt Christina Hänni (36) eine Schippe obendrauf. Auf Instagram präsentiert sie das Ergebnis ihres letzten Coiffeurbesuchs und überrascht ihre Follower mit einem noch markanteren Haarschnitt.

Das Instagram-Video zeigt Hänni, die einen weinroten Jogginganzug trägt, mit Farbe im Haar auf dem Coiffeurstuhl sitzend; dann enthüllt sie den fertigen neuen Look: einen kinnlangen, extrem glatten Bob, und dazu einen geraden Pony, der ihr bis unter die Augenbrauen reicht. Modeikone Anna Wintour (76) lässt grüssen! Ob die einstige «Vogue»-Chefin hier eine Inspiration war? Ihre Haarfarbe liess Hänni nämlich ebenfalls auffrischen; sie entschied sich dabei für ein warmes, helles Braun.

Nicht alle feiern den neuen Look

Zu ihrem Instagram-Post schreibt die 36-Jährige, dass «Me-Time» für sie Zeit für einen Coiffeurbesuch bedeutet. Mit ihrem neuen Look wollte sich die Mutter einer kleinen Tochter also etwas Gutes tun. Mit einem breiten Lächeln fährt sich die Tänzerin im Video durch die Haare, offensichtlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

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Auch ihre Fans feiern die neue Frisur: «Liebe diese Haare an dir!», schreibt eine Followerin begeistert. «Sieht richtig gut aus!», so eine andere Userin. Eine weitere stellt fest: «Tolle frische Frisur, und mit einer kleinen Tochter zudem sehr viel praktischer und pflegeleichter.» Bei manchen Fans sorgt sie mit der neuen Frisur kurz für Verwirrung: «Hab dich nicht gleich erkannt ... Du siehst Bombe aus. Der Bob steht dir sehr gut.»

Zwischen den Ausrufen der Begeisterung findet man hier und da auch ein paar skeptische Reaktionen: «Noch kürzer? Lang war viel besser», so die Meinung eines Followers. Auch andere geben zum Besten, dass ihnen Hännis langen Haare von vor einigen Monaten besser gefallen hätten. Davon lässt sich Christina Hänni aber scheinbar nicht beirren – mit ihrer neuen Frisur strahlt sie auch ein neues, positives Lebensgefühl aus.