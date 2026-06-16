Brooklyn Beckham sorgt mit einer provokanten Werbekampagne für Aufsehen. Der Spot für den Lieferdienst Doordash wird als Seitenhieb gegen seine berühmte Familie, insbesondere Vater David, interpretiert – die Reaktionen sind heftig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brooklyn Beckham wirbt für Doordash und sorgt für Familien-Zwist

Werbung verhöhnt angeblich Vater David und schockiert die Beckhams

Clip erschien kurz nach Davids Hollywood-Stern-Zeremonie, Brooklyn fehlte dort

Saskia Schär Redaktorin People

Brooklyn Beckham (26) sorgt mit einer Werbung für Aufsehen. Der älteste Beckham-Spross sitzt in Jeans und Kapuzenpulli gemütlich auf einem Sofa, hält eine Handvoll Fussball-Tickets in der Hand und sagt in die Kamera: «Ihr fragt euch wohl, warum ich den Fifa World Cup 2026 von zu Hause aus schaue?» Schmunzelnd fügt er hinzu: «Das ist eine lange Story.»

In der Werbung für den Essenslieferdienst Doordash sehen die Internetnutzer einen klaren Angriff gegen seine Familie in Grossbritannien, insbesondere in Richtung Vater David, der dreimal für die englische Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft antrat. Ein User kommentiert sarkastisch: «Ich liebe den Fakt, dass er den Job bekommen hat, weil er Beckhams Sohn ist und ihn gleichzeitig in der Werbung herabwürdigt.» Und auch die folgenden beiden Kommentare gehen in dieselbe Richtung: «Sie scheinen sehr froh zu sein, dass sie immer noch vom Namen Beckham profitieren können» und «Wenn man ständig Seitenhiebe gegen seine Familie austeilen muss, um im Gespräch zu bleiben.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Etwas heuchlerisch»

Etwas humorvoller lautet dieser Kommentar: «Kurze Antwort: deine Frau.» Regelrecht schockiert über die Werbung sollen David (51) und Victoria Beckham (52) gewesen sein. Das zumindest behauptet eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber «The Sun». «Eine Werbung zu machen, die auf der Entfremdung von der Familie basiert, als wäre es ein Witz, während seine Familie am Boden zerstört ist und seine Schwester und Grosseltern untröstlich sind…»

Für den Insider wirke es «etwas heuchlerisch». Schliesslich gebe Brooklyn vor, «Frieden und Privatsphäre zu wollen», während er gleichzeitig versuche, «aus all dem Kapital zu schlagen». Brooklyn habe absolut das Recht, sein eigenes Geld zu verdienen – seine Eltern würden solche Ambitionen gar loben – «aber sich über eine tief verwurzelte, herzzerreissende Familiensituation lustig zu machen, ist nicht in Ordnung».

Der Werbeclip erscheint nur wenige Tage, nachdem Brooklyn Beckham der Enthüllung des Sterns seines Vaters David Beckham auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles ferngeblieben war. Seine Schwester Harper (14) wurde später dabei gesehen, wie sie beim nur wenige Kilometer entfernten Haus von Brooklyn Beckham und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) einen Brief einwarf.