David Beckham begeistert mit Sixpack und Speedos

David Beckham feiert am Samstag seinen 51. Geburtstag. Ehefrau Victoria Beckham gratuliert ihm mit mehreren Schnappschüssen auf Instagram. Dazu schreibt sie: «Du bist unser Ein und Alles!»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Beckham feiert 51. Geburtstag, Victoria postet Instagram-Fotos in roten Speedos

Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola fehlen wegen Streit seit Mai 2025

Familienfeier mit Eltern und Geschwistern im Dorchester Hotel in London

Fynn Müller People-Redaktor

Plötzlich sind die Fans von David Beckham (51) ganz aus dem Häuschen. Grund ist der neuste Post von Ehefrau Victoria Beckham (52). Anlässlich des Geburtstags ihres Mannes postet sie eine Reihe von Bildern auf Instagram. Eines sticht den Beckham-Anhängern direkt ins Auge: Die Fussball-Legende klettert gerade die Treppe eines Boots hinauf und trägt dabei rote Speedos. Nach wenigen Minuten erhält der Post Hunderttausende Herzchen.

Zu der Fotoreihe schreibt Victoria Beckham: «Du bist unsere Welt, unser Ein und Alles. Wir lieben dich so sehr! Niemand hat es mehr verdient als du. Happy Birthday!» Auch David Beckhams Sohn Romeo (23) widmet seinem Papa einen Post auf Instagram. Er teilt zwei Kinderbilder und schreibt dazu: «Happy Birthday, Dad! Ich liebe dich so sehr. Danke für alles, was du für mich tust. Mein bester Kumpel.»

So hat David Beckham gefeiert

Die Geburtstagsfeierlichkeiten begannen laut «Daily Mail» bereits am Freitagabend mit einem luxuriösen Abendessen im renommierten Dorchester Hotel in London. Beckham feierte mit seiner Mutter Sandra, seinem Vater Ted und dessen Partnerin Hilary sowie seinen Schwestern Lynne und Jojo. Auch Victoria Beckhams Eltern, Jackie und Anthony Adams, sollen dabei gewesen sein.

Nicht anwesend seien sein ältester Sohn Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz gewesen. Seit Mai 2025 herrscht Funkstille zwischen ihnen und den Beckhams. Im Januar 2026 veröffentlichte Brooklyn eine scharfe Erklärung in den sozialen Medien, in der er seinen Eltern vorwarf, ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben. Seitdem hat es keine öffentlichen Auftritte der Familie gemeinsam mit Brooklyn gegeben.