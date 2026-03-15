Brooklyn Beckham sorgt am Muttertag in Grossbritannien für Wirbel: Statt seiner Mutter Victoria (51) zu gratulieren, widmet er einen Post seiner Schwiegermutter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbritannien feiert Muttertag, Stars posten emotionale Botschaften für ihre Mütter

Brooklyn Beckham gratuliert Schwiegermutter, ignoriert aber Mutter Victoria Beckham

Claudia Peltz’ Geburtstag war am 12. März, nicht am Muttertag War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

In Grossbritannien wird diesen Sonntag der Muttertag gefeiert. Dementsprechend widmen zahlreiche Stars ihren Müttern einen Instagram-Post, in dem sie ihre Mamas feiern und sich bei ihnen bedanken. So erinnert beispielsweise Prinz William (43) an seine verstorbene Mutter Diana (1961–1997), Vater König Charles (77) tut es ihm gleich und postet ein Foto aus Kindertagen. Darauf zu sehen sind er, seine Schwester Anne (75) und Mama Elizabeth (1926–2022).

Einen anderen Weg schlägt Brooklyn Beckham (27) ein. Er sendet seiner Mama Victoria Beckham (51) keine Muttertagsgrüsse, sondern einen Giftpfeil. Anders kann das von ihm gepostete Foto kaum interpretiert werden. Darauf zu sehen sind er, seine Ehefrau Nicola Peltz (31) und deren Mutter Claudia Peltz (71). Zum Foto schreibt er folgende Worte: «Alles Gute zum Geburtstag an die beste Schwiegermutter! Ich hab dich so lieb und hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag.»

Man könnte nun denken «Na gut, was soll er machen, wenn sie ausgerechnet am diesjährigen Muttertag Geburtstag hat?» Doch genau hier liegt die Krux: Claudia Peltz wurde am 12. März geboren, nicht am 15. Das von ihm geteilte Bild stammt von seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham, die mehrere Schnappschüsse der Feier am Samstag gepostet hatte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich bin wirklich dankbar für alles»

Der Post ihres Sohnes ausgerechnet am Muttertag dürfte Victoria Beckham alles andere als kalt lassen. Sie und Ehemann David (50) betonen stets, wie sehr sie ihren Sohn lieben und wie sehr sie an einer Versöhnung interessiert wären. Zu seinem Geburtstag am 4. März teilten sie einen Post mit einem Foto aus vergangenen Tagen und gratulierten ihm. Dies, obwohl er ihnen via Anwalt untersagt hat, ihn in Social-Media-Posts zu erwähnen.

Worte der Anerkennung, Dankbarkeit und Liebe gibt es für Victoria Beckham am Muttertag dafür von ihren drei anderen Kindern Cruz (21), Romeo (23) und Harper (14). Letztere bedankt sich bei ihrer Mama, dass sie immer für sie da sei, sie unterstütze und sie auch an den schlimmsten Tagen ertrage. «Ich sage es nicht oft genug, aber ich bin wirklich dankbar für alles, was du jeden Tag für mich tust. Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, denn du hast es verdient», so das Beckham-Küken.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Ehemann David Beckham (50) widmet seiner Frau einen Post zum Muttertag, nennt sie darin «die tollste Mama der Welt».