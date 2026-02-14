Gordon Ramsay packt über Beckham-Zoff aus

Vier Jahre nach der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ist ein Familienstreit entbrannt. Starkoch Gordon Ramsay widerspricht den Vorwürfen von Brooklyn gegen Mutter Victoria energisch.

Darum gehts Brooklyn Beckham erhebt Vorwürfe gegen Mutter Victoria nach Hochzeit im April 2022

Gordon Ramsay widerspricht: «Da war nichts Unangemessenes, alle hatten Spass»

500 Gäste feierten bei der 3,6-Millionen-Dollar-Hochzeit von Brooklyn Beckham Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Was geschah wirklich bei der Hochzeit von Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (31) im April 2022? Vier Jahre nach dem glamourösen Event mit 500 Gästen sind die Fronten verhärtet – der Auslöser: eine Instagram-Abrechnung ausgehend von Brooklyn Beckham. Starkoch Gordon Ramsay (59), ein enger Freund der Beckhams, schaltet sich nun ein und stellt bei der britischen «Sun» klar: «Da war nichts Anzügliches. Alle hatten Spass, haben getanzt.»

Laut Brooklyn soll sich Victoria Beckham (51) auf der Feier daneben verhalten haben. «Sie tanzte vor allen Anwesenden völlig unangemessen auf mir herum. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt», schrieb der Beckham-Spross damals.

«Es war lustig»

Insider berichteten gemäss «Page Six», dass Braut Nicola Peltz die Feier in Tränen verlassen habe. Gordon Ramsay, der bei der Hochzeit anwesend war, widerspricht den Vorwürfen entschieden: «Wir waren bei der Hochzeit dabei. Da war nichts Unangemessenes.» Der Starkoch betont weiter: «Auf die direkte Frage, ob Victoria sich an ihrem Sohn gerieben habe, kann ich nur sagen: Nein! Nichts dergleichen. Es war lustig.»

Ramsay, der nach wie vor eine enge Beziehung zu Brooklyn Beckham pflegt und ihn bei seinen Kochambitionen unterstützt, betont, wie sehr David und Victoria ihre Kinder lieben: «David als Vater ist einfach unglaublich. Beide haben so viel Energie in ihre Kinder gesteckt, und ich weiss, wie oft sie Brooklyn aus der Scheisse geholt haben.» Der TV-Koch glaubt, dass David Beckham (50) in der Lage sei, den Streit in der Familie zu beenden.

«Vergiss nicht, wo du herkommst»

Laut dem britischen Starkoch sei Brooklyn momentan in einer schwierigen Lebensphase: «Er ist verzweifelt bemüht, seinen eigenen Weg zu gehen, und das respektiere ich. Aber vergiss nicht, wo du herkommst. Sie haben mehr für dich getan als irgendjemand sonst in deinem ganzen Leben.»