Brooklyn Beckham radiert Vater David aus seinem Leben – und von seiner Haut. Der 26-Jährige liess das «DAD»-Tattoo auf seinem Arm entfernen. Stattdessen zieren jetzt ein Seestern und Rettungsringe den Anker.

Prozess begann im Juni 2025 mit Entfernung von «mama's boy»

Sophie Ofer Redaktorin People

Dieser Schritt geht unter die Haut: Nach dem öffentlichen Bruch mit seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) scheint ihr Sohn Brooklyn Beckham (26) sie nun auch von seinem Körper verbannen zu wollen: Der 26-Jährige hat sich von einem Tattoo verabschiedet, das er sich einst zu Ehren seines Vaters David Beckham stechen liess.

Brooklyn hatte bis zuletzt in Grossbuchstaben das Wort «DAD» auf dem rechten Oberarm tätowiert, als Teil eines symbolischen Anker-Tattoos. Doch auf seiner Haut möchte der Beckham-Sohn wohl nicht mehr an die Familienfehde erinnert werden. Das zeigen neue Bilder, die die britische Tageszeitung «The Sun» veröffentlicht hat. Darauf ist Brooklyn zusammen mit Ehefrau Nicola Peltz (31) zu sehen, unterwegs in Los Angeles (USA). Unter dem T-Shirt-Ärmel klar erkennbar: Das Anker-Tattoo sieht nicht mehr aus wie zuvor.

Den Anker ziert nicht mehr der Schriftzug «DAD». Stattdessen sind ein Seestern und zwei Rettungsringe darauf erkennbar. Wofür diese stehen sollen, ist bislang unklar. Eine Quelle habe «The Sun» verraten, dass Brooklyn sich die «DAD»-Buchstaben extra weglasern liess, um das Tattoo zu verändern. Es scheint, als wolle Brooklyn seinen Vater nicht nur aus seinem Leben, sondern auch von seinem Körper «wegradieren».

Es ist nicht das erste Mal, dass Brooklyn auf diese Weise ein Zeichen setzt. Die Entfernung des «DAD»-Tattoos ist nur die Fortsetzung eines Prozesses, der bereits im Juni 2025 begann. Damals überdeckte Brooklyn ein Tattoo, das er seiner Mutter Victoria gewidmet hatte. Der «mama’s boy»-Schriftzug, den er sich 2018 tätowieren liess, musste einem Blumenbouquet weichen. Dieses soll den Strauss repräsentieren, den seine Frau Nicola Peltz bei ihrer Hochzeit trug. Auch dies soll dazu gedient haben, sich weiter von seinen Eltern zu distanzieren. Das Tattoo mit den Augen seiner Frau hingegen trägt Brooklyn Beckham weiterhin stolz im Nacken.