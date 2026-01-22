Die Milliardärstochter soll nicht nur bei den Beckhams, sondern auch bei den Hadids für Unruhe gesorgt haben. Ihr Ex-Freund Anwar Hadid habe sich während der rund eineinhalbjährigen Beziehung ebenfalls von seiner Familie distanziert.

Darum gehts Brooklyn Beckham (26) sorgt mit Aussagen über Familie für Aufsehen.

Nicola Peltz-Beckham wird von Fans und Hadid-Familie kritisiert.

Nicola Peltz-Beckham war 2017 mit dem damals 17-jährigen Anwar Hadid zusammen. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

In der Causa Beckham sind nach Brooklyns (26) explosivem Statement am Montagabend mehr Fragen offen, als geklärt. Wie schlimm war Victoria Beckhams (51) Tanz mit ihrem Sohn wirklich und welche Seite ist nun die toxische? Diejenige der Beckhams oder diejenige der amerikanischen Grossfamilie – Nicola Peltz-Beckham (31) hat sieben Geschwister – oder vielleicht auch beide? Geht es nach einem Grossteil der Fans im Internet, so ist der Fall klar: Nicola Peltz-Beckham ist die Böse.

Weshalb sie das wissen wollen? Wegen ihrer einstigen Beziehung zu Anwar Hadid (26), dem jüngeren Bruder der beiden Topmodels Bella (29) und Gigi Hadid (30). Mit ihm war sie ab 2017 während eineinhalb Jahren zusammen, er war beim Start der Beziehung 17 Jahre alt, sie 22.

Brooklyn Beckham ist fünf Jahre jünger als Peltz, der beinahe gleiche Altersunterschied ist allerdings nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Männern: Beide stammen aus guten und berühmten Familien. Mohamed Hadid (77) ist ein erfolgreicher Immobilienentwickler, seine Ex-Frau Yolanda Hadid (62) einstiges Model und «The Real Housewives of Beverly Hills»-Star, und dann wären da eben noch die modelnden Geschwister Gigi und Bella Hadid. Auch Anwar Hadid soll sich während seiner Beziehung zu der Milliardärstochter zunehmend von seiner Familie distanziert haben. Offizielle Statements der Hadids gibt es dazu allerdings nicht.

«Sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu werden»

Was jedoch existiert, ist ein vielsagender Kommentar einer anderen Hadid-Schwester: Alana Hadid (41). Sie meldet sich bei einem Instagram-Post zu Wort, in dem es um die Beckham-Streitigkeiten geht. «Eine acht Absätze lange Tirade über die schmutzige Wäsche seiner Familie mit ‹alles, was wir wollen, ist Privatsphäre› zu beenden, ist alles, was ich wissen muss», schreibt ein User unter den Beitrag. Alana Hadid, die sich auf Instagram lanzybear nennt, kommentiert das mit den folgenden Worten: «Richtig, und dieses Mädchen will keine Privatsphäre, sie versucht seit einem Jahrzehnt, berühmt zu werden.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie scheint kein Fan der Ex ihres Bruders zu sein und soll damit in ihrer Familie nicht alleine dastehen. So erklärte eine Quelle der «Daily Mail», dass die Hadids sich am Altersunterschied zwischen Anwar und Nicola Peltz-Beckham sowie ihrer «starken Persönlichkeit» störten. «Es hatte so gut angefangen, aber später kamen sie zu der Überzeugung, dass die Beziehung nicht das Beste für Anwar sei. [...] Sie befürchteten, dass er Probleme haben würde, wenn er in einer so prägenden Phase seines Lebens mit einer Frau zusammen war, die so viel älter war als er.»