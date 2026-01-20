Zuerst wich David Beckham am WEF den Fragen der Journalisten zum Zoff mit Sohn Brooklyn Beckham aus. In einem TV-Interview geht der Ex-Fussballer jetzt indirekt darauf ein.

Darum gehts David Beckham beim WEF Davos, Familienstreit sorgt gleichzeitig für Schlagzeilen

Brooklyn Beckham kritisiert Eltern öffentlich auf Instagram, will keine Versöhnung

Brooklyn, 26, schrieb Statement am 19. Januar 2026 auf Instagram Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

David Beckham (50) wird dieser Tage besonders stark von der Öffentlichkeit beobachtet. Nachdem sein Sohn Brooklyn Beckham (26) am Montagabend ein explosives Statement zum Familienstreit postete, schweigt die Familie Beckham bisher.

Jetzt ist der Fussballer zu Gast am Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort führt er unter anderem Gespräche über «Resilienz, Scheitern, Bedauern und Enttäuschung».

David Beckham von «Sky News» auf die scharfen Vorwürfe seines Sohnes angesprochen. Der Reporter fragt ihn: «David, hast du heute Morgen eine Botschaft für Brooklyn?» Doch der 50-Jährige, der gerade Selfies mit Fans machte, reagiert nicht und verschwindet, ohne auf die Frage des Journalisten einzugehen. Auch auf eine weitere Frage, ob er enttäuscht sei, dass Familienangelegenheiten öffentlich ausgetragen werden, gab Beckham keine Antwort. Gemäss «Sky News» wirkte er müde. Diese Erschöpfung zeigte sich auch später in einem Podcast-Interview mit dem Wissenschaftsautor Adam Grant.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Indirekte Aussage in TV-Interview

Später wird David Beckham bei TV-Sender CNBC live aus Davos zugeschaltet. Dort geht der ehemalige Fussballer indirekt auf den Familienzoff ein. «Ich habe immer über soziale Medien und ihre Macht gesprochen … im Guten wie im Schlechten. Was Kinder heutzutage alles sehen können, kann gefährlich sein.»

Er persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man sie für die richtigen Zwecke nutzen sollte. «Meine Kinder machen Fehler», so Beckham. «Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie. Das möchte ich meinen beibringen.»

Schwere Vorwürfe von Sohn Brooklyn Beckham

Brooklyn wirft David und Victoria Beckham (51) vor, ihn jahrelang kontrolliert und seine Beziehung sabotiert zu haben. «Ich habe jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Dinge privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin den Weg an die Presse gesucht, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen und zumindest einen Teil der gedruckten Lügen richtigzustellen», erklärte der älteste Beckham-Sohn auf Instagram. Sein Statement endet mit klaren Worten: «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.»

Das WEF in Davos, das unter dem Motto «Die Welt verbessern» steht, widmet sich in diesem Jahr dem Thema «Im Geiste des Dialogs». Beckhams geplantes Interview über persönliche Herausforderungen wird laut «20 Minuten» heute veröffentlicht – ein brisanter Zeitpunkt angesichts des Familienstreits.