Brooklyn Beckham hat im Sommer 2025 seine Eltern aufgefordert, nur über Anwälte Kontakt zu halten. Grund dafür sei seine mentale Gesundheit, berichtet eine anonyme Quelle.

Darum gehts Brooklyn Beckham brach 2025 den Kontakt zu seinen Eltern ab

Grund: Mentalgesundheit, Social-Media-Streit und Konflikte über seine Frau Nicola

Brooklyn ist 26 Jahre alt und heiratete 2022 Nicola Peltz-Beckham Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Bei den Beckhams in England ist im vergangenen Sommer ein Anwaltsschreiben hineingeflattert mit der Aufforderung, den Kontakt zu ihrem Sohn Brooklyn (26) doch bitte nur noch via Anwalt herzustellen. Das berichteten britische Medien in den vergangenen Tagen. Nun wird auch bekannt, was den Spross zu dieser drastischen Massnahme bewogen hat – seine mentale Gesundheit.

Das zumindest sagt eine anonyme Quelle gegenüber «The Mirror». Der Schritt sei demnach nötig gewesen, «um ihn selbst zu schützen», so die Quelle weiter. Brooklyns Bitte, nicht mehr in den sozialen Medien mit ihm in Kontakt zu treten, seien ignoriert worden, weshalb er sich nur noch mit einem Anwalt zu helfen wusste. Doch auch das Schreiben habe nicht die erhoffte Wirkung gehabt. So hätten David (50) und Victoria Beckham (51) seine Posts auf Instagram weiterhin geliked, was ihn kurz vor Weihnachten gar dazu veranlasste, seine Eltern sowie Geschwister auf der Plattform zu blockieren.

Seine Familie kann seine Videos nun zwar nicht mehr kommentieren und liken, die Fans hingegen schon. Und die lassen den ältesten Beckham-Spross nicht so einfach vom Haken. Der Familienzwist wird in jedem von ihm geposteten Inhalt angesprochen. Ein User markierte gar Victoria Beckham in den Kommentaren und meinte: «Ich habe es für dich geliked.»

Steckt ein Hochzeitskleid hinter der Auseinandersetzung?

Trotz der Fehde postete David Beckham am Jahresende alte Familienfotos, auf denen auch Brooklyn zu sehen ist. Dazu schrieb er, wie sehr er sie doch alle liebe. Ein Freund von Brooklyn habe ihm Folgendes bestätigt: Seine Eltern würden ihn noch immer als Kind und nicht als Erwachsenen sehen.

Weiter störe sich Brooklyn gemäss eines Freundes an der «Frauenfeindlichkeit» der Aussagen, dass Nicola Peltz-Beckham hinter der Auseinandersetzung der Beckhams stünde. «Diese Erzählung ist so sexistisch, und er duldet es nicht, dass seine Frau auf diese Weise verleumdet wird. Es ist eine Geschichte, die so alt ist wie die Zeit selbst: die Frau für die Taten des Mannes verantwortlich machen. Das ist einfach zutiefst beleidigend.»

Was genau hinter dem Streit zwischen den Beckhams und den Peltz-Beckhams steckt, ist offiziell nicht bekannt. Eine Version besagt, dass Victoria Beckham betüpft gewesen sei, dass Nicola Peltz-Beckham bei der Hochzeit 2022 kein von ihr designtes Kleid getragen habe.