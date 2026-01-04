David Beckham wird auf dem Walk of Fame verewigt, Sohn Brooklyn möchte fernbleiben. Insider sind überzeugt, er wolle ihn damit demütigen.

Darum gehts David Beckham erhält 2026 einen Stern auf dem «Walk of Fame»

Brooklyn Beckham könnte die Zeremonie trotz Nähe meiden, Beziehung zerrüttet

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

David Beckham (50) steht vor einem der grössten Momente seiner Karriere: Dieses Jahr wird der ehemalige Fussballstar und frischgebackene Ritter mit einem Stern auf dem berühmten «Walk of Fame» in Hollywood geehrt. Ausgerechnet dieser freudige Anlass birgt einen bitteren Beigeschmack. Laut britischen Medien könnte sein ältester Sohn Brooklyn Beckham (26) die Zeremonie ignorieren – und das, obwohl er nur acht Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt wohnt.

Seit der Hochzeit von Brooklyn Beckham mit Nicola Peltz-Beckham (30) im Jahr 2022 ist das Verhältnis zwischen David Beckham und seinem Sohn zerrüttet. In den letzten Monaten herrscht offenbar Funkstille.

Lags am Brautkleid?

Was genau in der Familie vorgefallen ist, bleibt unklar. Spekuliert wird, dass der Riss in der Familie bis zur Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 zurückreicht. Gerüchte besagen etwa, dass es Spannungen gab, weil sich Nicola gegen ein Hochzeitskleid von Victoria entschied, obwohl dies ursprünglich geplant war.

Ein Insider behauptete, das Drama habe sich verschärft, als Victoria angeblich einen Tanz bei der Hochzeit «kaperte», der eigentlich für das Brautpaar zu einem Song von Marc Anthony geplant war. Im August 2025 erneuerten Nicola und Brooklyn ihr Eheversprechen – während ihre Familie vertreten war, fehlte von den Beckhams jede Spur.

Die Feiertage, darunter Weihnachten und Silvester, verbrachte Brooklyn ausschliesslich mit der Familie seiner Ehefrau in den USA. Seine eigene Familie scheint in seinem Leben keine Rolle mehr zu spielen. Besonders schmerzlich: David veröffentlichte an Silvester liebevolle Familienfotos, darunter eines, das ihn und Brooklyn einträchtig zeigt. Dazu schrieb er: «Ich liebe euch alle so sehr.» Eine Reaktion von Brooklyn blieb aus.

«Unglaublich schmerzhaft»

Insider sprechen gegenüber der britischen «The Sun» von einer möglichen «öffentlichen Demütigung» für David Beckham, sollte sein Sohn der Zeremonie tatsächlich fernbleiben. «Wenn Brooklyn Davids grossen Tag ignoriert, wird das unglaublich schmerzhaft», so eine Quelle. «Natürlich hofft David noch immer auf eine Versöhnung, aber die Entfremdung hat ihm sehr zugesetzt.»

Nicola Peltz sorgte zu Neujahr für Schlagzeilen, als sie auf Instagram ein verliebtes Bild mit Brooklyn veröffentlichte und betonte, wie «dankbar» sie sei, das neue Jahr mit «diesen wunderbaren Menschen» zu beginnen. Ein klarer Seitenhieb, der laut Beobachtern die Distanzierung von den Beckhams zu unterstreichen scheint. Laut der «Daily Mail» soll Brooklyn Beckham sogar Freunden gesagt haben, dass seine Beziehung zu seinen Eltern «vorbei» sei. Zudem habe er sie auf sozialen Medien blockiert.

Dabei hatte David Beckham laut Insidern zuletzt versucht, die Wogen zu glätten. Der 50-Jährige soll seinem Sohn ein Friedensangebot unterbreitet haben – bisher jedoch ohne Erfolg. Die Enttäuschung darüber ist gross. «David ist am Boden zerstört», heisst es aus seinem Umfeld.

«David und Victoria wollen niemals aufgeben»

Während David und Victoria Beckham (51) weiterhin in der Öffentlichkeit mit ihren drei anderen Kindern Harper (14), Romeo (23) und Cruz (20) auftreten, fehlt Brooklyn schon seit Monaten in ihrer Mitte. Doch die Hoffnung auf Versöhnung bleibt bestehen. «David und Victoria wollen niemals aufgeben, eine Beziehung zu ihrem Sohn wiederherzustellen», zitiert die «Daily Mail» eine Quelle.