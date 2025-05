1/5 Brooklyn Beckham und seine Mutter Victoria scheinen aktuell ein paar Probleme zu haben. Foto: Samir Hussein/WireImage

Der Haussegen bei den Beckhams soll seit längerer Zeit ziemlich schief hängen. Der Grund ist wohl vor allem Sohnemann Brooklyn Beckham (26), der sich nach der Hochzeit mit Nicola Peltz (30) im Jahr 2022 zunehmend von seiner eigentlichen Familie isoliert haben soll. Jetzt scheint einer der Gründe gefunden worden zu sein: Angeblich kam es bei der Hochzeit von Brooklyn und Nicola zu einem Eklat.

Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Familie Peltz dem US-Magazin «People» exklusiv berichtet, kam es bei Brooklyns glamouröser Feier in Palm Beach zu einem Vorfall, der die Beziehung nachhaltig beschädigte. Sänger Marc Anthony (56), ein langjähriger Freund der Beckhams, bot an, als Geschenk bei der Hochzeit aufzutreten. Doch was dann geschah, sorgte für Entsetzen unter den Gästen: «Bevor das Lied begann, bat Marc Anthony Brooklyn auf die Bühne und verkündete dann: ‹Die schönste Frau im Raum heute Abend, komm nach oben... Victoria Beckham!›», schildert die Quelle den schockierenden Moment.

Victoria tanzte mit ihrem Sohn statt die Braut

Das Brautpaar hatte den romantischen ersten Tanz sorgfältig geplant – doch statt mit seiner frisch gebackenen Ehefrau Nicola zu tanzen, fand sich Brooklyn plötzlich in den Armen seiner Mutter wieder. «Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde – man hätte eine Stecknadel fallen hören können», beschreibt ein zweiter Insider die Atmosphäre.

Die Gäste waren noch mehr überrascht, als Victoria (51) tatsächlich begann, langsam mit ihrem Sohn zu tanzen. «Es war nicht angemessen», betont die Quelle und fügt hinzu, dass alle dann sahen, wie «Nicola weinend aus dem Raum rannte». Wie «Page Six» ergänzend berichtet, sollte dieser Moment eigentlich der grosse romantische Höhepunkt des Abends werden. Ein Insider erklärt dem Portal: «Das war der besondere, romantische, grosse Tanz. Es war bekannt, geplant und choreografiert.» Brooklyn und Nicola hatten gezielt Marc Anthonys Liebeslied «You Sang to Me» für diesen besonderen Moment ausgewählt.

Victorias Seite bestreitet die Vorwürfe

Victoria Beckham ist jedoch «verwirrt» über die Anschuldigungen, wie eine andere Quelle «Page Six» mitteilte. Diese behauptet, das Paar habe bereits seinen ersten und zweiten Tanz gehabt, bevor es später am Abend zu dem umstrittenen Moment mit Marc Anthony kam.

«Das Brautpaar hatte seinen ersten Tanz und einen zweiten, wie belegt ist, und dann hatte Nicola den traditionellen Tanz mit ihrem Vater», erklärte die Quelle. «Viel später am Abend, als Marc Anthony auftrat, standen viele Leute auf zum Tanzen, und ja, dann tanzten endlich Brooklyn und Victoria, genau wie David und seine Tochter Harper. Alle sind verwirrt, warum das Nicola aufgeregt haben sollte.»

Doch eine weitere Quelle widerspricht dieser Darstellung und bestätigt die ursprünglichen Vorwürfe gegenüber «Page Six»: «Jeder im Raum war Zeuge dessen, was bei der Hochzeit passierte. Der Schock war spürbar. Es war zutiefst verletzend. Leider war das kein Einzelfall. Es ist ein Muster, das bis heute anhält.»

Die Spannungen zwischen Victoria und ihrer Schwiegertochter schwelten bereits seit der Hochzeit, als Nicola ein Valentino-Brautkleid trug statt eines von Victoria. Für die Schauspielerin war klar: Victoria hatte die Sache mit dem Tanz mit Absicht getan. «Nicola hatte das Gefühl, dass Victoria das absichtlich machte, obwohl sie wusste, dass es ein vorgeplanter romantischer Tanz für Brooklyn und Nicola war», erklärt die Quelle weiter.

Brooklyn war nicht auf dem 50er seines Vaters David

Die Situation belastet besonders Brooklyn, der sich zwischen seiner Familie und seiner Frau gefangen fühlt. «Brooklyn fühlt sich zerrissen. Es ist seine Familie und sein Blut, aber er hatte schon immer eine komplizierte Beziehung zu seinem Vater. Vieles in ihrer Beziehung fühlte sich wie ‹Business› an», enthüllt ein Insider die familiären Spannungen.

Die Auswirkungen des Hochzeits-Skandals sind bis heute spürbar. Brooklyn und Nicola, die in Los Angeles leben, fehlten bei David Beckhams 50. Geburtstagsfeier im März – obwohl sie eingeladen waren. «Die Beziehung ist definitiv nicht irreparabel», versicherte ein Insider im Mai dem Magazin «People». «Sie lieben ihn und sind immer für Brooklyn da. Sie sind nur verletzt und enttäuscht, dass er jetzt keinen Anteil am Familienleben hat.»