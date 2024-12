1/10 Die Spice Girls bei einem Auftritt 1997. Von links nach rechts: Geri Horner, Victoria Beckham, Mel B, Mel C und Emma Bunton. Foto: Keystone

Netflix droht, Serie ohne Mitwirkung der Band zu produzieren, ähnlich wie bei «The Crown»

Der Streaming-Gigant Netflix hat den Spice Girls laut Berichten britischer Medien ein Ultimatum gestellt. Es geht um eine geplante TV-Biografie, die jeder der fünf Sängerinnen eine Million Pfund (1,1 Million Franken) einbringen könnte. Der Knackpunkt: Geri Horner (52), ehemals Halliwell, hat sich angeblich vorzeitig aus dem Projekt zurückgezogen.

Netflix ist laut «The Sun» entschlossen, die Serie trotzdem zu produzieren – mit oder ohne Zustimmung der Band. Ein Insider verriet gegenüber der Boulevardzeitung: «Netflix hat keine Angst, es im Alleingang zu versuchen, wenn es sein muss. Sie haben schliesslich auch ‹The Crown› produziert, trotz Widerstand des Königshauses.»

Die Situation erinnert tatsächlich an die erfolgreiche Royal-Serie «The Crown», die ohne Mitwirkung der porträtierten Royals entstand. Kritikerinnen wie etwa Judi Dench (90) warfen der Serie «plumpe Sensationsgier» vor, besonders wegen der Szenen um den Tod von Prinzessin Diana (1961–1997).

Geri Horner mit dem Rest der Spice Girls zerstritten

Der Rückzug von Geri Horner aus dem Projekt soll mit internen Streitigkeiten der ehemaligen Bandmitglieder zusammenhängen. Besonders ihre Beziehung zu Melanie Janine Brown (49) alias Mel B gilt als zerrüttet.

Mel B sowie die drei weiteren Bandmitglieder Melanie Jayne Chisholm (50) alias Mel C, Emma Bunton (48) und Victoria Beckham (50) sollen dem Projekt positiv gegenüberstehen. Netflix hofft, alle fünf Spice Girls einbeziehen zu können, um eine authentische Darstellung ihrer Geschichte zu gewährleisten.

Netflix hofft auf Kooperation mit der Band

Der Streamingdienst betont, dass sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet. Es bleibt also noch Zeit, die Differenzen beizulegen. Sollte dies nicht gelingen, droht Netflix laut Berichten damit, die Serie ohne Input der Band zu produzieren.

Diese Entwicklung könnte auch Auswirkungen auf mögliche Reunions-Pläne der Spice Girls haben. Insider berichten, dass Geri sich komplett zurückgezogen hat und derzeit nicht bereit ist, mit Mel B zusammenzuarbeiten.

«Daily Mail» zitiert eine Quelle: «Ohne Geri wird es wirklich nichts werden – in der Vergangenheit war sie eine treibende Kraft in der Gruppe.» Die Spice Girls und Netflix haben bisher keine offiziellen Stellungnahmen zu den Berichten abgegeben. Netflix will das Biopic im Jahr 2026 veröffentlichen. Dann steht auch das 30-jährige Jubiläum der Spice-Girls-Debütsingle «Wannabe» an.