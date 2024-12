1/8 Goldenes Comeback: Hollywoodstar Lindsay Lohan feiert mit ihrem Netflix-Film «Our Little Secret» grossen Erfolg. Foto: imago/ZUMA Press

Lindsay Lohan (38) war einst ein erfolgreicher Kinderstar, der mit Filmen wie «Ein Zwilling kommt selten allein» (1998) oder «Freaky Friday» (2003) grosse Erfolge feierte. Auch während ihrer Teenagerzeit war Lohans Name ein Garant dafür, dass ein Film zum Kassenschlager wurde. Die satirische Komödie «Mean Girls» (2004) mit Lohan in der Hauptrolle wird bis heute für den scharfsinnigen Humor und bissigen Kommentar auf seine Zeit gefeiert.

Doch auf den steilen Aufstieg folgte der tiefe Fall: Zwischen 2007 und 2010 wird Lindsay Lohan mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer, Kokainbesitz, Schmuckdiebstahl, Autounfällen und Auseinandersetzungen verhaftet. Hinzu kommen Nichterscheinen vor Gericht und Verstoss gegen Bewährungsauflagen. Immer wieder checkt die damals junge Schauspielerin in Entzugskliniken ein. «Bei all den Dramen, die mein Leben umgeben, vergessen die Leute, dass ich einfach nur meine 20er geniessen und Zeit mit Freunden verbringen möchte, wenn ich nicht arbeite», fasst Lohan ihre Situation damals selbst zusammen. 2010 wird sie zu 90 Tagen Gefängnis verurteilt, sitzt davon aber nur 14 Tage hinter Gittern. Zurück in Freiheit, setzt sich die Abwärtsspirale fort. Die Schauspielerin verhält sich auch an Filmsets immer unberechenbarer. Oft taucht sie erst gar nicht auf, Regisseure drohen mit rechtlichen Konsequenzen. Lohans Ruf kostet sie begehrte Rollen.

Turbulente Beziehungen und öffentliche Streitereien

Auch in der Liebe scheint die New Yorkerin kein Glück zu finden. Die turbulente On-off-Beziehung mit der britischen DJane Samantha Ronson (47) sorgt zwischen 2008 und 2010 regelmässig für Schlagzeilen. Es kommt zu öffentlichen Streitereien, etlichen Trennungen und anschliessenden Versöhnungen. «Zwei vergiftete Menschen können nicht zusammen sein», erklärt Lohan später der «US Weekly».

Nach der gescheiterten Beziehung zu einer Frau sorgt eine angeblich durchgesickerte «Sexliste», die Affären mit fast vierzig bekannten Männern enthüllen soll, für Aufregung. Die Liste sei nur für Therapie-Zwecke gedacht gewesen und sei privat, zeigt sich Lohan schockiert. Ein Mit-Patient müsse das Papier mit den Namen heimlich fotografiert haben. 2016 folgt der nächste Skandal: Paparazzi-Bilder zeigen die Schauspielerin mit ihrem damaligen Verlobten Egor Tarabasov (31) am Strand von Mykonos. Darauf ist zu sehen, wie der russische Geschäftsmann dem Hollywoodstar die Arme gewaltsam nach hinten dreht. Im selben Jahr löst Lohan ihre Verlobung und zieht nach Dubai, wo sie den Banker Bader Shammas (37) kennenlernt. Mit dem Ortswechsel und der neuen Beziehung kehrt scheinbar Ruhe in das Privatleben der Schauspielerin ein. Im März 2023 gibt Lohan ihre erste Schwangerschaft bekannt. «Ich kann nicht aufhören, zu weinen», erklärt sie glücklich. Mit Ehemann Bader Shammas und Sohn Luai (16 Monate) scheint ihr privates Glück perfekt.

Erfolg mit Weihnachtsfilmen

Auch beruflich läuft es für Lohan Ende 2023 wieder besser. Mit ihrem Netflix-Weihnachtsfilm «Falling for Christmas» trifft sie den Geschmack des Publikums. Wochenlang hält sich die Festtagsstreifen an der Spitze der Charts. Kein Wunder, dass Netflix schon wenige Monate später mit «Irish Wish» einen weiteren Lohan-Film nachreicht. Die romantische Komödie wird in fast 100 Ländern trotz lauwarmen Kritiken zu einem der meistgesehenen Filme der Streamingplattform. Lindsay Lohan geht mit Netflix einen Exklusiv-Vertrag für weitere Produktionen ein. Vergangenen Mittwoch, 27. November, ist nun der dritte Netflix-Film mit der 38-Jährigen in der Hauptrolle erschienen: «Our Little Secret». Auch diese Weihnachtschnulze ist ein voller Erfolg. Er führt weltweit die Netflix-Charts an – auch in der Schweiz rangiert der Streifen aktuell auf Platz 1. (kurz am Samstag Netflix öffnen und checken. Tausend Dank)

Doch nicht nur beim Streaminganbieter, auch in Hollywood ist Lindsay Lohan gefragter denn je. Die Schauspielerin wird selbst vom Mediengiganten, der sie einst gross machte, umgarnt: von Disney. Der Unterhaltungsriese produziert aktuell eine Fortsetzung von «Freaky Friday». In der Komödie aus dem Jahr 2003 spielte Lohan an der Seite von Jamie Lee Curtis (65) Tochter und Mutter, die die Körper tauschen. Die Fortsetzung bringt das Kult-Duo von damals wieder zusammen. Der Film soll nächsten Sommer in die Kinos kommen.

Auch Modelabels buhlen wieder um Lohan

Nachdem Lohan in Ungnade gefallen war, werben auch die grossen Marken wieder um sie. Hochkarätige Labels wie Balenciaga, Saint Laurent und Michael Kors laden die Schauspielerin wieder zu ihren aktuellen Modeschauen ein. Lohan wird von ihren Fans in den sozialen Medien für ihr frisches Aussehen gefeiert. Auch bei der Premiere von «Our Little Secret» Anfang letzter Woche hat sie auf dem roten Teppich allen die Show gestohlen und Fans wie Medien begeistert. Es sei eine «Lohanaissance» erklärt US-Zeitschrift «Vanity Fair» den aktuellen Erfolg des einstigen Kinderstars und gibt ihm sogleich einen Namen.

Klar ist: Nach einem von Skandalen und Rückschlägen geprägten Jahrzehnt gelingt Lindsay Lohan im Alter von 38 Jahren endlich ihr lang ersehntes Comeback.