Auf Instagram gratuliert Lindsay Lohan ihrem Sohn Luai zum ersten Geburtstag.

Lindsay Lohan (38) hat einen besonderen Meilenstein in ihrem Leben gefeiert: Sohn Luai ist jetzt ein Jahr alt. Bei Instagram schrieb die Schauspielerin überschwänglich: «Happy Birthday, mein Luai. Du bist 1! Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Mein Sohn, mein Baby, mein Herz, mein Ein und Alles. Ich liebe dich immer, für immer und ewig und darüber hinaus!»

Dazu gewährte sie mit Bildern Einblicke in die Geburtstagsfeier ihres Sohnes. Ein Kuchen mit Autorennen-Motiv in Blau und Schwarz-Weiss zeigt den Namen ihres Sohnes sowie ein modelliertes Auto mit der Nummer eins und karierte Flaggen. Ein weiteres Foto zeigt zum Motto passende Kekse, die es offenbar ebenfalls auf der Geburtstagsparty gab. In Instagram Storys verrät sie zudem, dass auch zahlreiche Luftballons und eine weisse Hüpfburg im Garten zur Feier gehörten.

Sohn Luai kam in Dubai zur Welt

Mitte Juli des vergangenen Jahres hatte ein Sprecher der Schauspielerin bestätigt, dass Lohan und ihr Ehemann Bader Shammas (37) ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Der Sprecher teilte zudem unter anderem dem Magazin «People» mit, wie der Junge heisst: «Lindsay Lohan und ihr [...] Ehemann, Bader Shammas, haben einen wunderschönen, gesunden Sohn mit dem Namen Luai auf der Welt willkommen geheissen.» Die kleine Familie sei «überglücklich und verliebt». Der Name sei demnach arabisch und bedeute «Schild oder Beschützer» und Luai sei in Dubai geboren worden.

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es für Lohan rund. Am Donnerstag (18. Juli) wurde sie laut «Daily Mail» am Set von «Freaky Friday 2» in Los Angeles gemeinsam mit Co-Star Jamie Lee Curtis (65) gesichtet. Die Fortsetzung des Kultfilms «Freaky Friday» soll 2025 ins Kino kommen.

Wie es mit Psychotherapeutin Tess Coleman (Curtis) und Tochter Anna (Lohan) in dem Sequel genau weitergeht, ist noch nicht bekannt. Lohan verriet bisher nur, dass ihre Rolle nun Mutter einer eigenen Tochter ist und dass sie Gitarrenunterricht für den zweiten Teil genommen hat. Schauspieler Chad Michael Murray (42), der den verführerischen Haudegen Jake in Teil eins mimte, ist im zweiten Film ebenfalls mit von der Partie.