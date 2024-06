Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Drehstart für «Freaky Friday 2»! Diese Nachricht verkündete Disney am 24. Juni über die sozialen Medien. Der Entertainment-Riese postete auf Instagram ein Bild von Jamie Lee Curtis (65) und Lindsay Lohan (37) am Set des Films. «Die Colemans sind zurück und kommen im Jahr 2025 in die Kinos! Die Fortsetzung von ‹Freaky Friday› ist jetzt in Produktion!», steht neben dem Bild.

Das Foto spiegelt auf humorvolle Art den Clou der Körpertauschkomödie wider. Jamie Lee Curtis sitzt vor dem Trailer von Lindsay Lohan und andersherum. Während die fast 30 Jahre jüngere Lohan seriös und aufgeräumt in die Kamera lächelt, gibt sich Curtis rotzig jugendlich. Sie streckt die Zunge heraus und formt mit den Fingern eine Pommesgabel.

«Freaky Friday 2»: Kino statt Disney+

Laut eines Pressestatement des Studios handelt es sich um eine Fortsetzung mit einer «Multi-Generationen-Wendung». Zur Erinnerung: Im 1. Teil hatten Mutter Tess (Curtis) und Tochter Anna (Lohan) für einen Freitag lang die Körper getauscht und das Leben der anderen gelebt. Der 2. Teil spielt Jahrzehnte später: «Anna hat jetzt selbst eine Tochter und auch bald eine Stieftochter. Weil es viele Herausforderungen durch die Patchwork-Familie gibt, könnte es sein, dass Oma Tess und Mama Anna ein zweites Mal einen verrückten Freitag durchleben könnten.»

Aus dem Ankündigungstext lässt sich nicht nur das grobe Startdatum im Jahr 2025 herauslesen, mit dem ohnehin zu rechnen war. Die eigentliche Nachricht ist das Wort «Kino». Denn zuletzt gab es Gerüchte, dass Disney «Freaky Friday» nicht auf die grosse Leinwand bringen könnte, sondern ausschliesslich beim hauseigenen Streamingdienst Disney+ ausspielen würde. Diese Befürchtung ist hiermit widerlegt.

Hollywood-Comeback

Jamie Lee Curtis brachte das Sequel höchstpersönlich auf den Weg. Im letzten Jahr schrieb sie Walt Disney Pictures einen Brief, in dem sie zum 20. Jubiläum der Komödie eine Fortsetzung vorschlug. Die Produktionsfirma zierte sich lange, erst im März 2024 meldete sie offiziell Vollzug.

Für das ehemalige Bad Girl Lohan bedeutet es ein echtes Hollywood-Comeback nach vielen Jahren Abstinenz auf der Leinwand. Mit Curtis war sie seit 2003 in Kontakt geblieben. Die 65-Jährige war der erste Promi, der LiLo und deren Ehemann Bader Shammas nach der Geburt von Sohn Luai im Juli 2023 gratuliert hatte: «Magischer Montag. Meine Film-Tochter hat mich gerade zur Film-Oma gemacht.»

Regie bei «Freaky Friday 2» führt Nisha Ganatra (50), die unter anderem «Late Night» mit Emma Thompson (65) inszenierte. Mit Andrew Gunn (54) ist der Produzent des ersten Teils an Bord.