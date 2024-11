Die romantische Festtagskomödie «Meet Me Next Christmas» mit Christina Milian in der Hauptrolle dominiert die Netflix-Charts und eröffnet damit offiziell die Weihnachtsfilm-Saison.

Süsser die Glocken nie klingen: Kaum ist Halloween vorbei, wird auf Netflix die Weihnachtszeit eingeläutet. «Meet Me Next Christmas» mit US-Sängerin Christina Milian (43) führt international die Hitparaden des Streaming-Giganten an. Auch in der Schweiz rangiert der Streifen momentan auf Platz 1 der Netflix-Film-Charts.

Die romantische Weihnachtskomödie erzählt die Geschichte der New Yorkerin Layla, die entschlossen ist, den Mann ihrer Träume zu treffen. Dazu muss sie sich durch den Big Apple kämpfen, um Tickets für das ausverkaufte Weihnachtskonzert der A-cappella-Gruppe Pentatonix an Heiligabend zu ergattern.

«Gefühl von Magie, Liebe und Vorfreude»

In einem Interview während des Netflix-Events «Tudum» beschrieb Christina Milian ihren Film «Meet Me Next Christmas» als eine «Schatzsuche nach Liebe» in der Weihnachtszeit. «Es gibt ein Gefühl von Magie, Liebe und Vorfreude, das sich durch den ganzen Film zieht. Man weiss einfach nie, wem man begegnet oder was als Nächstes passiert», so die 43-Jährige. Ihre Figur Layla sei «ein Mädchen, das weiss, was es will», und «einen guten Kopf auf den Schultern» habe.

Neben Christina Milian ist auch Lindsay Lohan (38) bald wieder in einem Weihnachtsfilm zu sehen. «Our Little Secret» feiert am 27. November 2024 auf Netflix Premiere. Ein Ex-Pärchen muss widerwillig Weihnachten zusammen verbringen, nachdem die beiden erfahren haben, dass ihre aktuellen Partner miteinander verwandt sind. Ein Freudenfest im Kreis der Liebsten ist vorprogrammiert. Nach Lohans Erfolgen mit «Falling for Christmas» (2022) und «Irish Wish» (2024) dürfte auch diese romantische Komödie dem Streaminganbieter viele Zuschauerinnen und Zuschauer bescheren.

Märchenhaft wird es bei «Die Schneeschwester» unter der Regie von Cecilie Mosli (51). Der norwegische Film ist eine Adaption des bekannten gleichnamigen Kinderbuchs von Maja Lunde (49) und Lisa Aisato (43). Der Weihnachtsfilm, der am 29. November 2024 auf Netflix veröffentlicht wird, erzählt die Geschichte des fast elfjährigen Julian, der nach dem Verlust seiner älteren Schwester das Gefühl hat, dass der Zauber der Feiertage verschwunden ist. Inmitten dieser Tristesse begegnet der Junge der lebensfrohen Hedwig (Celina Meyer Hovland), die ihm zeigt, dass es vielleicht doch Hoffnung auf festliche Freude gibt. Doch seine neu gewonnene Freundin hütet ein grosses Geheimnis, und Julian beginnt sich zunehmend zu wundern, wer der mysteriöse alte Mann ist, der bei Hedwig im Haus herumlungert.