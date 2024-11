Martha Stewarts Ex-Mann reagiert auf Fremdgeh-Vorwürfe

1/6 Martha Stewart war 1961 bis 1990 mit ihrem Ex-Mann Andrew verheiratet. In ihrer Netflix-Dokumentation spricht sie über Seitensprünge und wirft ihm gleich mehrere Affären vor. Foto: imago/ZUMA Press

Auf einen Blick Andrew Stewart und Shyla Nelson kritisieren Martha Stewart

Andrew beschreibt seine Ehe mit Martha als schmerzhaft und missbräuchlich

Die Ehe von Andrew und Martha endete vor fast 40 Jahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der Ex-Ehemann von Martha Stewart (83) und seine jetzige Frau behaupten, seine Ehe mit der Lifestyle-Ikone sei «schmerzhaft und missbräuchlich» gewesen.

Die Geschäftsfrau war von 1961 bis 1990 mit Andrew Stewart verheiratet. In einem kürzlich erschienenen Trailer für ihre neue Netflix-Dokumentation «Martha» wurde auf die ausserehelichen Affären des Paares hingewiesen, was Shyla Nelson Stewart dazu veranlasste, eine Erklärung abzugeben, in der sie ihren Ehemann inmitten «dunkler» Zeiten in seinem Leben verteidigte.

«Andy hatte eine schmerzhafte und missbräuchliche Ehe mit Martha»

In einem Statement, das auch von Andrew unterschrieben wurde und das Shyla auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte, heisst es: «Wie einige von euch wissen, ist mein Mann Andrew Stewart ein brillanter Verleger, Hobby-Naturforscher und Naturfotograf und einer der sanftmütigsten, ruhigsten und gutherzigsten Männer, die ich je kennengelernt habe. Niemand war mehr überrascht als wir, als sich unsere Verbindung, nachdem wir uns vor fast zwölf Jahren als Kollegen kennengelernt hatten, zu einer tiefen und dauerhaften Liebe entwickelte.»

Shyla fügte hinzu: «Vor diesem glücklichen Kapitel seines Lebens hatte Andy einige dunkle Kapitel, darunter eine schmerzhafte und missbräuchliche Ehe mit Martha, die vor fast 40 Jahren endete. Während Andy in aller Stille sein Leben weiterführte, scheint Martha die Ehe weiterhin öffentlich anzufechten, unter anderem mit Kommentaren in einem sensationslüsternen Trailer für eine kommende Dokumentation auf Netflix.»

Shyla Nelson und Andrew Stewart sind überglücklich

In dem Beitrag, der am 12. Oktober verfasst wurde, aber erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangte, wurden die «eklatanten» Unterschiede zwischen Andrews Leben damals und heute gegenübergestellt. «Jeden Tag drücken wir offen unsere Dankbarkeit für unsere Liebe und unser gemeinsames Leben aus. Wir wünschen uns beide, dass jeder, auch Martha selbst, die Erfahrung machen kann, tief und vollständig zu lieben und geliebt zu werden.» (Bang)