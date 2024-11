Hollywood-Stars und ihre berühmten Verhaftungsfotos

Fast 30 Jahre ist es her, seit Hugh Grant in L.A. wegen der Beanspruchung gewisser Dienste einer Frau aus dem horizontalen Gewerbe verhaftet wurde. Sein sogenannter «Mugshot» ging damals um die Welt. Damit ist er in guter, prominenter Gesellschaft.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

«Der Hollywood Boulevard hat mir schon immer Glück gebracht.» Bei der Premiere seines neuen Films «Heretics» im berühmten Chinese Theater am Walk of Fame witzelte Hugh Grant (64) über den wohl peinlichsten Moment in seinem Leben. Der Brite wurde 1995 wegen «unzüchtigen Verhaltens in der Öffentlichkeit» verhaftet, nachdem er dem Call Girl Divine Brown 60 Dollar für Oralsex im Auto gezahlt hatte. Weil Prostitution in Amerika illegal ist, wurde er zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe und 1000 Dollar Geldstrafe verurteilt. Bei seiner Rückkehr an den «Ort des Verbrechens» knapp 30 Jahre später konnte der 64-Jährige über seine «Jugendsünden» lachen und sich selbst auf die Schippe nehmen.

Mit seinem berühmten Verhaftungsfoto von damals befindet sich Grant in bester Gesellschaft. Hier die bekanntesten Polizei-Schnappschüsse von Hollywood-Stars:

Justin Timberlake (43)

Das jüngste Beispiel, respektive Foto, betrifft den US-Popstar Justin Timberlake. Im Juni wurde er nach einer Schlangenlinienfahrt, auf der er zahlreiche Regeln missachtete, in den Hamptons in New York angehalten und kurzzeitig wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen. In dem entsprechenden Verhaftungsfoto schaut er mit glasigem Blick in die Kamera. Das Bild und die dazugehörige Geschichte ging danach um die Welt.

Charlie Sheen (59)

Charlie Sheen wurde am 1. Weihnachtstag 2009 im Skiurlaub in Aspen (Colorado) wegen des Verdachts von häuslicher Gewalt und Drohungen gegen seine damalige Ehefrau Brooke Mueller verhaftet. Gegen 8500 Dollar Kaution durfte er aber gleich wieder auf freien Fuss. Am Ende kam der Bad Boy mit einer Bewährungsstrafe, einem 30-tägigen Aufenthalt in der Reha-Klinik und 36 Stunden Anti-Wut-Therapie davon.

Lindsay Lohan (38)

Von der Schauspielerin Lindsay Lohan gibt es gleich eine Handvoll sogenannter Mugshots. Der Kinderstar kämpfte während vieler Jahre gegen ihre Alkohol- und Drogensucht, wurde auch schon wegen Diebstahls festgenommen. 2007, das Jahr in dem das vorliegende Bild entstand, wurde die damals 21-jährige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens unter Kokaineinfluss zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Shailene Woodley (32)

Die US-Amerikanerin wurde im Oktober 2016 während einer Demonstration in North Dakota verhaftet. Sie hatte mit Umweltaktivisten gegen den Bau einer Öl-Pipeline protestiert. Die Staatsanwaltschaft klagte sie wegen kriminellen Hausfriedensbruchs und der Teilnahme an Ausschreitungen gegen die Polizei an. Woodley wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Matthew McConaughey (54)

Der Schauspieler wurde im Oktober 1999 wegen Drogenbesitzes von der Polizei von Austin verhaftet, nachdem die Nachbarn ihn wegen Ruhestörung angezeigt hatten. Die Cops fanden den Star nackt und laut auf seinen Bongos spielend im Garten – mit einer mit Marihuana gefüllten Wasserpfeife neben sich. Der Oscargewinner schloss einen Deal mit dem Staatsanwalt und kam mit einer 50 Dollar Geldstrafe wegen Lärmbelästigung davon.

Robert Downey Jr. (59)

«Iron Man» wurde erstmals 1996 wegen des Besitzes von Kokain, Heroin und einer illegalen Waffe verhaftet. In den nächsten zwei Jahren wurde er zwei weitere Male festgenommen, weil er sich vor gerichtlich angeordneten Drogentests gedrückt hatte. Dafür musste der spätere Marvel-Held dann 1999 für 15 Monate hinter schwedische Gardinen.

Woody Harrelson (63)

Der gebürtige Texaner wurde im Oktober 1982 von der Polizei von Columbus im Bundesstaat Ohio verhaftet. Wegen «Störung des öffentlichen Friedens». Was dem damals 21-Jährigen vorgeworfen wurde: Er hatte in der Mitte einer viel befahrenen Hauptstrasse getanzt. Weil die Cops keinen Drogentest machten, kam Woody mit einer Geldstrafe davon.

Nicolas Cage (60)

Der «Ghost Rider» wurde im April 2011 in New Orleans wegen des Vorwurfs von häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau Alice Kim verhaftet. Der Star hatte laut Polizeibericht vor den Augen eines Cops «offensichtlich betrunken seine weibliche Begleiterin am Arm gegriffen und geschüttelt». Cage kam gegen Kaution sofort wieder auf freien Fuss und der Staatsanwalt verzichtete wegen Mangels an Beweisen auf eine Anklage – weil Kim sich weigerte, ihren Mann zu belasten.

Nick Nolte (83)

Sein Verhaftungsfoto vom 11. September 2002 wurde Kult. Die Polizei hatte den Schauspieler mit zerzauster Frisur und im Hawaiihemd aus dem Verkehr gezogen, weil er laut anderen Autofahrern Schlangenlinien über den Pacific Coast Highway gefahren war. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss der Droge GHB, die auch als «flüssiges Ecstasy» bekannt ist, stand. Er liess sich selbst in eine Reha-Klinik einweisen, wurde clean und kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Michelle Rodriguez (46)

Sie musste im Dezember 2007 ihre sechsmonatige Gefängnisstrafe im Frauengefängnis von Los Angeles antreten. Die «Fast & Furious»-Schönheit wurde zwei Jahre zuvor wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe mit Sozialdienst und unangemeldeten Alkoholtests verdonnert. Weil sie den Sozialdienst schwänzte und trotz der richterlichen Anordnung Alkohol konsumierte, wurde die Bewährung aufgehoben und sie landete im Knast.

Mel Gibson (68)

Gibson raste im Juli 2006 mit 60 Km/h über der Geschwindigkeitsbegrenzung und mit 1,2 Promille im Blut über den Pacific Coast Highway von Malibu. Als er von einem Streifenwagen gestoppt und verhaftet wurde, ruinierte er mit seiner antisemitischen Schimpftirade gegen den Polizisten seine Hollywoodkarriere. Mit seiner dreijährigen Bewährungsstrafe und 1600 Dollar Geldstrafe kam Gibson dagegen glimpflich davon.

Paris Hilton (43)

Das It-Girl wurde am 27. August 2010 bereits zum dritten Mal in ihrem Leben verhaftet. Diesmal in Las Vegas. Eigentlich war die Hotelerbin nur Beifahrerin gewesen, als die Polizei ihren damaligen Freund wegen Rasens aus dem Verkehr zog. Beim Aussteigen fiel Paris dann vor den Augen der Cops ein Beutelchen mit Kokain aus der Handtasche. Sie kam wegen Drogenbesitzes vor Gericht und mit Bewährung davon.