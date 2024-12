Schockierende Nachricht aus der Unterhaltungswelt: Der spanische Schauspieler José de la Torre ist mit nur 37 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle in der Netflix-Serie «Toy Boy». Eine schwere Krankheit soll die Ursache gewesen sein.

1/5 Der Schauspieler José de la Torre ist tot. Foto: Instagram/josedelatorre__

Auf einen Blick Spanischer Schauspieler José de la Torre mit 37 Jahren verstorben

Bekannt durch Netflix-Serie «Toy Boy» und spanische TV-Produktionen

Letzte Instagram-Aktivität im Juni, als schwere Krankheit diagnostiziert wurde

Die Filmwelt trauert um einen aufstrebenden Star. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, ist der Schauspieler José de la Torre im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Der Spanier, der durch seine Rolle in der Netflix-Serie «Toy Boy» internationale Bekanntheit erlangte, erlag einer schweren Krankheit.

Laut dem Bericht wurde bei de la Torre im Juni eine nicht näher spezifizierte «schwere Krankheit» diagnostiziert. Seitdem hatte sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine letzte Instagram-Aktivität datiert ebenfalls aus diesem Monat.

Nationale und internationale Bekanntheit

De la Torre, geboren in Montilla in der spanischen Provinz Córdoba, spielte in beiden Staffeln von «Toy Boy» mit. Die Krimiserie, die von 2019 bis 2021 lief, handelt von einem Stripper, der fälschlicherweise wegen Mordes inhaftiert wird. De la Torre verkörperte die Figur Iván.

Neben seinen internationalen Engagements war de la Torre auch in spanischen Produktionen zu sehen. Er wirkte in der Historienserie «Amar es para siempre» und der Krimiserie «Vis a Vis: El Oasis» mit. Zusätzlich zu seiner Schauspielkarriere arbeitete er als Model für Schmuck- und Modemarken.

Fans sind erschüttert über plötzlichen Tod

Fans und Follower zeigen sich erschüttert über den frühen Tod des Schauspielers. Unter seinem letzten Instagram-Beitrag häufen sich die Beileidsbekundungen. Ein User schreibt: «Das kann nicht sein, ich glaube es nicht». Ein anderer kommentierte: «Es ist nicht fair, du hättest mehr Zeit verdient, niemand hat das Leben so genossen wie du».

