Grosse Trauer um Paul Teal: Der Schauspieler, der unter anderem in der Kult-Serie «One Tree Hill» mitgewirkt hat, ist im Alter von nur 35 Jahren an Krebs gestorben.

«One Tree Hill»-Star Paul Teal (†35) ist an Krebs gestorben

«One Tree Hill»-Star Paul Teal (†35) ist an Krebs gestorben

1/4 Er ist mit seiner Rolle in der Serie «One Tree Hill» berühmt geworden, nun ist er tot: Paul Teal. Foto: Screenshot Instagram

Auf einen Blick Paul Teal, Schauspieler aus «One Tree Hill», stirbt mit 35 Jahren

Verlobte Emilia Torello und Co-Star Bethany Joy Lenz trauern öffentlich

Teal und Lenz lernten sich 2006 bei einer Theateraufführung kennen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Die Schauspielwelt trauert um Paul Teal: Wie US-amerikanische Medien berichten, erlag der Schauspieler mit nur 35 Jahren seinem Kampf gegen den Krebs. Teal wurde mit der Rolle des «Josh» in Staffel Sieben der Kultserie «One Tree Hill» berühmt. Nicht nur Co-Stars der Erfolgsserie trauern um ihn, sondern auch seine Verlobte Emilia Torello. Auf Instagram bestätigt sie den Tod ihrer grossen Liebe: «Der einfühlsamste, inspirierendste, zielstrebigste, selbstdisziplinierteste und liebevollste Mann ist am Freitag, dem 15. November 2024, von uns gegangen.»

Torello, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist, richtet rührende Zeilen an ihren verstorbenen Verlobten: «Du warst mein Seelenverwandter, mein zukünftiger Ehemann, mein Halt und meine Zukunft. Du hast meine Lungen mit Lachen, meinen Bauch mit Schmetterlingen und mein Herz mit Liebe gefüllt. Du bist viel zu früh von uns gegangen, in einem Kampf, den du tapfer und unermüdlich geführt hast.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«One Tree Hill»-Co-Star Bethany Joy Lenz trauert um Teal

Bethany Joy Lenz (43), die in «One Tree Hill» neben Paul Teal als «Haley James-Scott» vor der Kamera stand, äussert ihre Trauer in einem Post auf Instagram. Zu einem Video mit Bildern des Verstorbenen schreibt sie: «Paul Teal war der Typ, der einen Raum erleuchtete, ohne es zu versuchen. Sein strahlendes Lächeln, sein ansteckendes Lachen und sein gütiges Herz weckten den Wunsch, in seiner Nähe zu sein.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie sie schreibt, hätten sich die beiden im Jahr 2006 bei einer Theateraufführung von «The Notebook» kennengelernt. Über ihr erstes Aufeinandertreffen schreibt sie: «Er war schüchtern und lustig und fühlte sich auf der Bühne so wohl. Wow. Wie seine zweite Haut. Du konntest ihn nicht aus den Augen lassen.» Das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, weshalb Joy Lenz, die bei «One Tree Hill» auch Regie führte, Teal für die Rolle des «Josh» anheuerte.

Dass sich die beiden nur selten gesehen haben, scheint Joy Lenz heute zu bereuen. «Ich wünschte, es wäre mehr gewesen. Ich wünschte, ich hätte jedes Mal angerufen, als ich es wollte, aber dann abgelenkt wurde. Das Leben ist kurz. Das denke ich diese Woche immer wieder. Er war zu jung zum Sterben. Viel zu jung. Ich bin fassungslos.»