Er galt als einer der bedeutendsten Maler der Gegenwart. Der in Berlin geborene Frank Auerbach (†93) ist tot. Er verstarb am Montag in London.

1/5 Der renommierte Maler Frank Auerbach ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Foto: IMAGO/Heritage Images

Auf einen Blick Frank Auerbach im Alter von 93 Jahren verstorben

Auerbach floh 1939 vor den Nazis nach Grossbritannien

Er galt als einer der bedeutendsten Maler der heutigen Zeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Trauer um Frank Auerbach (1931-2024). Der britisch-deutsche Maler, ein Cousin des verstorbenen Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki (1920-2013), ist im Alter von 93 Jahren verstorben, wie seine Galerie Frankie Rossi Art Projects am Dienstag (12. November) mitgeteilt hat.

Geboren in Berlin, vor den Nazis nach Grossbritannien geflohen

«Frank Auerbach, einer der grössten Maler unserer Zeit, ist in den frühen Morgenstunden des 11. November friedlich in seinem Haus in London gestorben», erklärte Galerie-Direktor Geoffrey Parton in einem Statement, aus dem unter anderem der britische «Guardian» zitiert. Und weiter: «Wir haben einen lieben Freund und bemerkenswerten Künstler verloren, aber wir können uns mit der Gewissheit trösten, dass seine Stimme noch für Generationen nachhallen wird.» Eine Todesursache wird in der Mitteilung nicht genannt.

Der am 29. April 1931 in Berlin geborene Auerbach floh 1939 als Kind vor den Nazis nach Grossbritannien. Seine Eltern wurden Opfer des Holocaust. In London studierte an der St. Martin's School of Art und am Royal College of Art. In der britischen Hauptstadt lernte er auch die Maler Francis Bacon (1909-1992) und Lucian Freud (1922-2011) kennen. Ein Leben lang malte Auerbach im selben Atelier im Norden Londons. An 364 Tagen im Jahr soll er laut des «Guardian» dort tätig gewesen sein.

Bekannt für Porträts und Stadtszenen überzog Auerbach seine Leinwände mit dicken Farbschichten, von denen er immer wieder das abkratzte, mit dem er nicht zufrieden war, und von Neuem begann. Grossbritannien vertrat er 1986 auf der Biennale von Venedig. Dort gewann er den Goldenen Löwen.