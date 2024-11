Tiktok-Star Bella Bradford (†24) kündigt eigenen Tod an

1/2 Die Tiktokerin Bella Bradford (†24) ist tot. In ihrem letzten Video vom 31. Oktober verkündete sie ihr eigenes Ableben, das bereits zwei Wochen vorher stattfand. Foto: Tiktok

Auf einen Blick Bella Bradford stirbt mit 24 Jahren an Krebs

Sie verabschiedete sich mit einem letzten Tiktok-Video

Über 17'000 Follower auf Tiktok Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Ob daheim, im Hotelzimmer oder im Krankenhaus – Bella Bradford (†24) liess keine Gelegenheit aus, auf Tiktok ihrer Leidenschaft nachzugehen: Videos über Mode drehen.

In unzähligen Beiträgen machte sich die Influencerin für den Tag parat und zeigte ihren über 17'000 Followern, für welches Outfit und welche Accessoires sie sich jedes Mal entschied. Nun ist Bella Bradford im Alter von 24 Jahren gestorben.

Seltene Form von Weichteilkrebs

Die junge Frau aus Australien litt an einer seltenen Form von Krebs, Rhabdomyosarkom genannt. Das ist ein Weichteilkrebs, der durch die Mutation unreifer Muskelzellen entsteht, die dann wiederum zu Krebszellen werden, erklärt die Cleveland Clinic. Bella Bradford war von diesem Krebs im Kiefermuskel betroffen, der bereits im Alter von 22 Jahren bei ihr festgestellt wurde.

In ihrem letzten Video kündigte Bradford ihren eigenen Tod an. Am 31. Oktober postete sie ein letztes Mal – und verabschiedete sich von ihren Fans. «Ich habe Krebs im Endstadium und leider ist mein Leben nun zu Ende, und ich bin gestorben», erklärt die Australierin. Denn: Bella Bradford ist bereits am 15. Oktober ihrem Krebsleiden erlegen, das Video nahm sie im Vorfeld zu ihrem Tod auf – als sie schon wusste, dass sie sterben würde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch trotzdem wollte sie ein letztes «Get ready with me» machen – ein Trend auf Tiktok, bei dem die Protagonistinnen und Protagonisten ihren Followern Schritt für Schritt ihr Tagesoutfit präsentieren, häufig noch mit einer Make-up-Routine.

«Danke, dass ihr mich auf dieser lustigen Reise begleitet habt»

Bella Bradford lag es am Herzen, einen letzten Beitrag zu machen, da sie Mode so liebte. Gleichzeitig nimmt sie das Video als Gelegenheit, sich bei ihren treuen Fans zu bedanken und von diesen Abschied zu nehmen. «Danke, dass ihr mich auf dieser lustigen Reise begleitet habt. Ich hoffe, dass ihr auf alle meine Videos zurückblickt und ein bisschen Freude in eurem Alltag findet, wenn ihr das mal braucht.»

Das Sprechen fällt Bradford sichtlich schwer, wegen des Krebses musste sie sich Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung unterziehen, was sich negativ auf ihre Stimme und ihre Gesichtsform auswirkte.

Zum Schluss gibt sie ihren Followern noch herzzerreissende Worte mit auf den Weg: «Denkt daran, dass ihr jeden Tag lebt und nur einmal sterbt, also macht jeden Tag zu etwas Besonderem. [...] Ich danke euch allen für diesen wilden und wunderbaren Ritt. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Leben. Ich wünsche jedem von euch nur das Beste.»