Der Social-Media-Star Taylor Rousseau Grigg ist am 4. Oktober im Alter von 25 Jahren plötzlich verstorben. Ihr Mann Cameron Grigg teilte die traurige Nachricht auf sozialen Medien mit. Nun wurde auch die Todesursache bekanntgegeben.

Akutes Nebennierenversagen kann Bewusstseinsstörungen und Delirium auslösen

Vergangene Woche gab Cameron Grigg, der Ehemann von Taylor Rousseau Grigg, bekannt, dass die Tiktok-Persönlichkeit im Alter von 25 Jahren «plötzlich und unerwartet» verstorben sei. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine genaue Todesursache genannt. Nun wurde die Ursache gegenüber dem Portal «Today» bestätigt.

Ein Familienvertreter erklärte, dass Grigg infolge von Komplikationen aufgrund von Asthma und Morbus Addison verstarb. Asthma führt dazu, dass sich die Atemwege verengen und anschwellen, was das Atmen erschwert. Zudem kann es vermehrt Schleim produzieren, der Husten, Keuchen und Kurzatmigkeit verursacht. In schweren Fällen kann dies einen lebensgefährlichen Asthmaanfall auslösen. Morbus Addison, auch bekannt als Nebenniereninsuffizienz, ist eine seltene chronische Erkrankung, bei der der Körper nicht ausreichend bestimmte Hormone produziert.

Sie erkrankte nach ihrer Hochzeit im August 2023

Die gesundheitlichen Probleme traten nach ihrer Hochzeit im August 2023 auf. In einem Tiktok-Video sprach Grigg offen darüber, ohne dabei konkrete Diagnosen zu nennen. Sie erklärte ihren Followern, dass sie einst «sehr sportlich» gewesen, nun aber seit längerer Zeit nicht mehr gesund und «in guter Verfassung» sei. Sie berichtete von einem kontinuierlich schlechten Gesundheitszustand: «Seit unserer Hochzeit war ich ständig krank, und erst dieses Jahr habe ich angefangen, herauszufinden, was mit mir nicht stimmt. Ich habe die ganze Zeit gekämpft und hatte das Gefühl, ich würde sterben. Es ist einfach frustrierend, weil ich erst 24 Jahre alt bin. Ich sollte in meinen besten Jahren sein, meinen Koffer die Treppe hochtragen oder zum Briefkasten laufen können – aber im Moment schaffe ich das einfach nicht.»

Bei Menschen mit Morbus Addison produzieren die Nebennieren zu wenig Cortisol und häufig auch zu wenig Aldosteron. Ein akutes Nebennierenversagen kann Symptome wie extreme Schwäche, Verwirrung, Rückenschmerzen oder Beinschmerzen sowie Bewusstseinsstörungen oder Delirium auslösen. Die Krankheit entsteht durch Schädigungen der Nebennieren. Typische Symptome sind extreme Erschöpfung, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, niedriger Blutdruck, niedriger Blutzucker (Hypoglykämie), Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Reizbarkeit und Depression.