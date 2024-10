Kurz zusammengefasst Tiktok-Star Taylor Rousseau Grigg stirbt mit 25 Jahren

Ihr Ehemann beschreibt sie als mutig und stark

Auf Tiktok folgen Rosseau Griggs 1,4 Millionen Leute. Foto: Taylor Rosseau Griggs / Instagram 1/6

Tiktok-Star Taylor Rousseau Grigg ist tot, wie ihr Ehemann Cameron Grigg auf Instagram mitteilt. Sie wurde lediglich 25 Jahre alt. In einem emotionalen Beitrag erklärt er, dass der Tod des Social-Media-Stars «plötzlich und unerwartet» kam, und sie sich weiterhin im Spital zur Organspende befindet. Weitere Details zu den Umständen ihres Todes und ihrer Erkrankung wurden nicht mitgeteilt.

«Niemand erwartet jemals, mit solchem Schmerz und Herzschmerz umgehen zu müssen, besonders in unserem Alter», schreibt Griggs zur Fotogalerie. «Im vergangenen Jahr hat Taylor mehr Schmerz und Leid erfahren als die meisten Menschen in einem ganzen Leben. Und trotz allem war sie immer ein Licht und brachte Freude in das Leben aller um sie herum.»

Ihr Ehemann hat eine Spendenseite eingerichtet

Seine seit einem Jahr ihm Angetraute beschreibt Griggs als «die mutigste und stärkste Frau, die ich kenne». Er erklärt weiter, dass «ihr irdischer Körper noch immer bei uns ist und von Maschinen am Leben gehalten wird, um ihre Organe für die Spende zu erhalten». «Mehr als alles andere würde Taylor wissen wollen, dass sie weiterhin Leben rettet, selbst nachdem sie diese Welt verlassen hat. Und obwohl ihr irdischer Körper sie im Stich gelassen hat, wird ihr Andenken und ihr Leben für immer weitergetragen.» Er fährt fort, dass Taylor «niemandem etwas schuldet», aber sie würde «wollen, dass jeder weiss, dass es ihr mehr als gut geht» und «sie keine Schmerzen mehr hat».

In letzten Abschnitt seines Posts erklärt Cameron Griggs, dass Taylors Tod bedeute, dass «wir finanziell nichts geregelt haben», und bat um Beiträge über eine von einem Freund eingerichtete Gofundme-Seite. «Taylor war seit unserer Heirat immer wieder im Spital, was unsere finanzielle Situation beeinträchtigt hat, daher haben wir keine Versicherung», so der Ehemann des Internetstars, dem alleine auf Tiktok 1,4 Millionen Menschen folgten.

«Ich liebe euch alle. Taylor liebt euch alle. Danke für all die Unterstützung und die netten Worte in dieser Zeit», schloss er und verlinkte auf die Gofundme-Seite. Vom auf 100'000 Dollar angesetzten Spendenziel sind derzeit (Stand: 6. Oktober um 16.30 Uhr) gut ein Fünftel erreicht. Ihre Familie plant eine Benefizveranstaltung in Taylor Rosseau Griggs Namen, bedankt sich für die grosse Unterstützung ihrer Social-Media-Familie und bittet darum, dass in dieser dunklen Stunde ihre Privatsphäre akzeptiert wird.