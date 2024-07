Traurige Nachrichten aus den USA: Reality-TV-Star Autumn Crittendon ist mit nur 27 Jahren verstorben. Die dreifache Mutter wurde durch die MTV-Serie «16 and Pregnant» bekannt.

1/4 Die Amerikanerin Autumn Crittendon, bekannt aus der MTV-Serie «16 and Pregnant», ist tot. Das berichten US-Medien.

Autumn Crittendon, bekannt aus der MTV-Serie «16 and Pregnant», ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Das berichtet das Boulevardmagazin «People». Crittendon hatte 2014 in der fünften Staffel der Sendung mitgewirkt und war damals noch minderjährig, als sie ihr erstes Kind erwartete. Laut «People» gab es am Samstag einen Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Virginia, bei dem ein medizinischer Notfall festgestellt wurde.

Es sei beim Einsatz um eine nicht ansprechbare, erwachsene Frau gegangen – laut «People» war es Autumn Crittendon gewesen. Trotz Versuchen, lebensrettende Massnahmen zu ergreifen, wurde die Amerikanerin noch am Unfallort für tot erklärt. Die genaue Todesursache ist noch unklar. «Die Ermittler arbeiten in diesem Fall mit dem Büro des leitenden Gerichtsmediziners zusammen, um die genaue Todesursache und -art zu ermitteln», heisst es in einer Erklärung.

«Wahrheit wird ans Licht kommen»

Crittendons Schwester Misty teilte kurze Zeit später gemeinsame Fotos und betitelte diese mit «Gerechtigkeit für Autumn». In einem Statement ging sie auf Spekulationen ein, die über den Tod der dreifachen Mutter kursieren: «Es ist traurig, dass ich das überhaupt sagen muss, aber hört auf, diese verdammten Artikel voller Fehlinformationen zu lesen, und hört auf, sie zu teilen. Vertraut darauf, dass die Wahrheit mit der Zeit ans Licht kommen wird. Bis dahin solltet ihr euch zurückhalten und etwas Respekt zeigen.»

