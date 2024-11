1/5 Liz Hatton ist im Alter von 17 Jahren an unheilbarem Krebs gestorben. Foto: IMAGO/News Licensing

Die krebskranke Fotografin Liz Hatton, die am vergangenen Freitag noch auf dem roten Teppich der Royal Variety Show fotografierte, ist am Mittwoch, 27. November, im jungen Alter von 17 Jahren verstorben. Ihre Mutter teilte die traurige Botschaft auf der Plattform X mit: «Unsere unglaubliche Tochter Liz ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Sie blieb bis zum Schluss entschlossen.» Hutton kämpfte ein Jahr lang tapfer gegen einen unheilbaren desmoplastischen Rundzelltumor.

Bekanntheit erlangte Hatton, nachdem sie nach ihrer Diagnose eine inspirierende «Bucket List» erstellte und dadurch im Oktober eine Einladung ins Windsor Castle erhielt. Dort durfte sie nicht nur eine Investitur von Prinz William (42) fotografieren, sondern wohnte auch einer königlichen Teestunde bei. Bei diesem Treffen hinterliess Hatton bei Prinzessin Kate (42), die selbst erst kürzlich ihre Chemotherapie beenden konnte, einen bleibenden Eindruck – nicht nur wegen ihrer Geschichte, aber auch wegen ihrer Kreativität und Stärke.

Liz Hatton inspirierte Prinzessin Kate

Auf Instagram teilte die Prinzessin von Wales nach dem Treffen zwei Fotos und schrieb: «Es war mir ein Vergnügen, Liz heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide (Kate und William, Anm. d. Red.) inspiriert hat. Danke, dass Sie Ihre Fotos und Ihre Geschichte mit uns teilen.»

Gegenüber der «Today-Show» sagte Hatton: «Mit ihnen zu sprechen, war erstaunlich, denn es war, als würde man mit jedem reden, wie mit einem ganz normalen Menschen. Sie hatten nichts Grossartiges an sich, sondern waren einfach nur menschlich und liebenswürdig.»

Fotografin, Schwester, Tochter und Freundin

Auch ihre Mutter würdigte Hattons' Stärke und Charakter im bewegenden Post: «Wir sind sehr stolz auf die Freundlichkeit, das Einfühlungsvermögen und den Mut, den sie im letzten Jahr gezeigt hat. Sie war nicht nur eine phänomenale Fotografin, sondern auch der beste Mensch und die wunderbarste Tochter und grosse Schwester, die wir uns je hätten wünschen können.»