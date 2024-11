1/5 Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Überwachungskamera zeigt Liam Payne kurz vor seinem Tod in Buenos Aires

Payne zeigte krampfartige Bewegungen und unberechenbares Verhalten in der Hotellobby

Evelyne Rollason Redaktorin People

Eine Überwachungskamera aus dem Hotel in Buenos Aires, in dem Liam Payne (†31) am 16. Oktober 2024 starb, zeigt Momente des One-Directions-Stars kurz vor seinem Tod. Das Bild zeigt, wie drei Angestellte Liam Payne durch die Hotellobby tragen, kurz bevor er aus dem dritten Stock stürzte und ums Leben kam.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera liegen der «Daily Mail» exklusiv vor. Bevor das Personal den Musiker wegtrugen, lag Payne offenbar entspannt auf einem Sofa in der Lobby. Dann wurde er weggetragen – wenig später starb er.

Das Protokoll kurz vor Liam Paynes Tod

Um 15.53 Uhr betrat Payne mit dem Unternehmer Roger Nores das Hotel, beschreibt «Bild» die letzten Minuten des Popstars. Er interagiert mit Fans, geht kurz darauf in seine Suite, bevor er wieder die Lobby betritt, um sich um 16.06 Uhr von Nores zu verabschieden.

Um 16.26 Uhr arbeitet Liam Payne in der Lobby an seinem Laptop. Wenige Minuten später geht der Sänger mehrmals von der Lobby in seine Suite und wieder zurück. Laut Augenzeugen ging er innerhalb von einer halben Stunde drei oder viermal hin und her.

Bei seiner Rückkehr in die Lobby zeigt Payne plötzlich «krampfartige Bewegungen», sein Verhalten wird unberechenbar. Es wird vermutet, dass Payne in seinem Zimmer Drogen konsumierte. Payne soll dann auf seinen Laptop eingeschlagen und laut gesagt haben, dass er «so kaputt sei, weil er in einer Boyband war».

Um 16.54 Uhr zeigt die Überwachungskamera den verstörenden Anblick, wie Liam Payne von drei Männern weggetragen wird. Sein Kopf hängt regungslos herunter. Fans kritisieren auf Social Media, dass das Personal zu gewaltsam mit ihrem Idol umgegangen war.

Laut «Daily Mail» soll er so in sein Zimmer gebracht worden sein und war dort allein. Das Hotel habe umgehend den Notruf gerufen, weil die Angestellten besorgt um Paynes Zustand waren.

Gegen 17 Uhr, also nur 10 Minuten später, stürzte Payne vom Balkon seiner Suite. Weitere elf Minuten später traf der Krankenwagen ein und konnte nur noch den Tod von Liam Payne feststellen.

Warum liessen die Hotelangestellten den Superstar in seinem offensichtlich kritischen Zustand so kurz vor seinem Tod allein? Das Hotel äussert sich dazu nicht.

