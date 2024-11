1/6 Liam Payne ist am 16. Oktober von einem Balkon im Casa Sur Palermo Hotel in Argentinien gestürzt und gestorben. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Liam Payne stirbt nach Sturz von Hotelbalkon

Kellner bestreitet, Payne mit Drogen versorgt zu haben

Am 16. Oktober kam der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne (†31) beim Sturz von einem Hotelbalkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires tragisch ums Leben. Nun äussert sich der Kellner Braian Nahuel Paiz (24), der vergangene Woche mit zwei weiteren Verdächtigen im Zusammenhang mit Paynes Tod festgenommen wurde.

Wie der mutmassliche Drogendealer in der argentinischen Nachrichtensendung «Telefe Noticias» sagt, habe er Liam Payne am 2. Oktober in einem Restaurant im vornehmen Viertel Puerto Madero gesehen, als dieser zusammen mit zwei weiteren Personen, darunter seiner Freundin Kate Cassidy (25), ass. «Liams erster Kontakt mit mir war an meinem Arbeitsplatz», beginnt Paiz zu erzählen. Daraufhin sollen die beiden Kontaktdaten ausgetauscht und sich noch am selben Abend im Hyatt Hotel im Stadtteil Palermo getroffen haben. «Es war alles ganz normal. Er kam aus seinem Hotelzimmer herunter, um mich zu abzuholen, weil ich mich verlaufen hatte», so Paiz. «Wir trafen uns dort, und er zeigte mir einige der Musikstücke, die er herausbringen wollte. Während ich in seinem Zimmer war, tranken wir ein paar Whiskys», erklärt er dem Sender.

«Ich habe Liam nie mit Drogen versorgt»

Braian Nahuel Paiz gibt zu, mit Liam Payne Alkohol und Drogen konsumiert, bestreitet jedoch, sie dem Sänger verkauft zu haben. «Ich habe Liam nie mit Drogen versorgt», so der Kellner.

Braian Nahuel Paiz stellt im Interview klar, dass der Sänger bereits vor ihrem ersten Aufeinandertreffen unter Drogeneinfluss gestanden habe. Ausserdem hätte zwischen den beiden nie eine finanzielle Transaktion stattgefunden – obwohl der Sänger ihm angeblich Geld anbot. «Ich habe Nachrichten, in denen er mir Geld anbietet, weil er anscheinend daran gewöhnt war, für alles Geld anzubieten, aber ich habe nie etwas angenommen.»

«Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe»

Ihr zweites Treffen hätten Liam Payne und der Verdächtige in der Nacht auf den 13. Oktober im Casa Sur Palermo Hotel gehabt – nur drei Tage vor dem tragischen Tod des Sängers. «Wir verbrachten die Nacht zusammen und nahmen Drogen», so Paiz. «Er war überhaupt nicht aggressiv, er hat sich mir gegenüber wirklich gut benommen, er war wirklich nett. Er hat mich gefragt, ob es mir gut gehe. Ich habe alle Nachrichten, in denen wir das zweite Treffen vereinbart haben. Ich habe nichts gelöscht», versichert der Verdächtige.

Kurz bevor Paiz das Hotelzimmer verliess, habe er Payne um einen Gefallen gebeten. «Ich sagte Liam, dass ein sehr guter Freund von mir ihn treffen wolle, weil er ein Fan war. Er sagte zu, und nachdem ich gegangen war, tauchte er an meinem Wohnort auf. Er wollte, dass wir zu seinem Hotel zurückkehren, aber ich sagte ihm, dass ich nicht könne, weil ich zur Arbeit müsse», erklärt Paiz.

«Ich sollte um 11.30 Uhr anfangen, musste aber schon vorher da sein. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Er stieg in sein Taxi und fuhr weg.»

Drei Personen wurden festgenommen

Wie der Sender ABC News am Donnerstag berichtete, wurden im Zusammenhang mit Paynes Tod insgesamt drei Personen festgenommen. Dabei soll es sich um den Kellner Paiz, einen Freund des Sängers namens Rogers und einen Hotelangestellten handeln. Sie alle werden beschuldigt, den Sänger mit Drogen versorgt zu haben. Weiter hat die Polizei die Wohnung des beschuldigten Freunds von Payne durchsucht.