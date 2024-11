1/5 Liam Payne starb im Alter von 31 Jahren. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Zwei Hotelmitarbeitende und ein Freund des Sängers festgenommen

Sollen Payne Drogen verkauft haben



Sänger starb nach Sturz vom Balkon Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Am 16. Oktober 2024 starb Liam Payne (✝31), der ehemalige Sänger der Band One Direction, nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien. Nun, so berichten internationale Medien übereinstimmend, sind drei Personen im Zusammenhang mit dem Tod des Musikers festgenommen worden.

Es handelt sich dabei um zwei Mitarbeiter des Hotels und einen Freund des Sängers, berichtet der Sender ABC World News. Weiter zitiert der Sender einen Polizeisprecher: «Die Hotelmitarbeiter wurden festgenommen, ihnen wird vorgeworfen, Drogen geliefert zu haben. Die Wohnung einer weiteren Person wurde durchsucht, diese wurde ebenfalls festgenommen.» Neben den Häusern der Festgenommenen wurden am Dienstagabend und am Mittwoch auch die Spinte der Hotelangestellten durchsucht. Ausserdem habe die Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras des Hotels gesichtet.





Seifenschachtel weckt Interesse der Ermittler

Die News-Webseite «TMZ» berichtet, dass es bis dato neun Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers gegeben habe, von denen acht zu den verhafteten Personen gehörten. Die Ermittler interessieren sich, gemäss dem argentinischen Medium «La Nacion» für die Schachtel einer Seife der Marke «Dove», die im Zimmer von Liam Payne gefunden worden war. Mit dieser, so vermuten die Beamten, seien die Drogen geschmuggelt worden.

Liam Payne stürzte vom Balkon seines Zimmers im dritten Stock des Hotels CasaSur Palermo in Buenos Aires. Die Obduktion des Sängers ergab, dass er an einer Kopfverletzung starb, die eine Folge des Sturzes war. Payne hatte «Pink Kokain» im Blut, das eine Mischung aus verschiedenen Substanzen, wie Methamphetamin, Ketamin und MDMA, sein kann.