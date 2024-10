Liam Payne hat kurz vor seinem Tod noch neue Musik aufgenommen. Foto: AFP 1/5

Auf einen Blick Liam Payne stirbt tragisch in Argentinien

Letzter Song «Do No Wrong» kurz vor seinem Tod aufgenommen

Sam Pounds fordert Fans auf, Liams Musik zu verbreiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Die Nachricht über den Tod von Liam Payne am 16. Oktober erschütterte Fan-Herzen weltweit. Im Alter von lediglich 31 Jahren ist der Sänger unter Drogeneinfluss in Argentinien aus dem dritten Stock seines Hotels gestürzt und ums Leben gekommen. Fans auf der ganzen Welt haben provisorische Gedenkstätten für ihn eingerichtet, sei es in London, in Madrid oder auch in Zürich und Basel.

Nun gibt es immerhin eine Nachricht, die den Fans etwas Positives in dieser traurigen Zeit liefert: ein letzter Song ihres Idols. Diesen nahm Payne kurz vor seinem Tod auf, er trägt den Titel «Do No Wrong». An dem Song beteiligt war auch seine Schwester Ruth Gibbins, die in einem rührenden Beitrag an ihren verstorbenen Bruder erinnerte.

«Wir werden dich ganz sicher nicht vergessen»

Sam Pounds, der mit Ruth Gibbins und Liam Payne an dem Song gearbeitet hat, veröffentlichte ihn auf seinem Youtube-Kanal und versah in mit den Worten: «Liebe Fans, lasst diesen Song lauter erklingen als die schlechten Berichte, die über Liams Namen verbreitet werden! Lasst die Musik gewinnen! Das ist, was Liam gewollt hätte. Verbreitet die Liebe und verbreitet die Musik!».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

1:03 Sam Pounds teilt ihn: Hörprobe von Liam Paynes letztem Song

Auf Instagram postete er zudem ein kurzes Video, das ihn und Liam Payne beim Hören des Songs zeigt. Im Anschluss bekommen seine Fans das unveröffentlichte Lied zu Ohren. In den Kommentaren bedanken sich die Fans bei Pounds für die Bereitstellung des «schönen Songs» und bekunden einmal mehr ihr Beileid. «Es ist eine Heilung für unser Herz. Auch wenn es keinen Trost gibt. Der Schmerz ist zu gross. Wir vermissen Liam so sehr» ist unter anderem zu lesen. Viele Kommentatoren wünschen sich derweil, dass nicht nur dieser Song, sondern das gesamte Album posthum veröffentlicht wird.