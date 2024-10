Liam Payne, ehemaliger Star der Boyband One Direction, kam bei einem tragischen Unglück am Mittwoch im argentinischen Buenos Aires ums Leben. Er stürzte vom Balkon seines Hotels. Foto: Keystone 1/6

Kurz zusammengefasst Liam Payne stirbt nach Sturz aus Hotel in Buenos Aires

Minuten vor seinem Tod postete er ein Foto mit Freundin

Payne war 31 Jahre alt und hatte zuvor Alkoholprobleme

Polizei wurde wegen seines aggressiven Verhaltens gerufen

Er stürzte aus 13 bis 14 Metern Höhe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Liam Payne, das frühere Mitglied der Boyband One Direction, ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestorben. Der britische Sänger, Gitarrist und Komponist wurde 31 Jahre alt.

Minuten vor seinem Tod hatte der Star auf Snapchat noch ein Foto von sich mit seiner Freundin Kate Cassidy (25) gepostet. Eine Stunde vor seinem Tod hatte Payne zudem ein Video hochgeladen. Er und Cassidy wirken entspannt beim Frühstück in einem luxuriösen Anwesen auf dem Land. In den Stunden danach musste sich sein Zustand dramatisch verschlechtert haben.

«Es gab keine Möglichkeit zur Wiederbelebung»

Wie argentinische und britische Medien berichten, hatte die Polizei am Mittwoch um 17.04 Uhr Ortszeit in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires einen Notruf erhalten. In der Lobby eines Hotels verhalte sich ein Mann aggressiv. Der Besagte soll unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden und sich in der Lobby aufbrausend verhalten haben. Offenbar hatte er seinen Laptop zerschmetterte und musste in sein Zimmer zurückgetragen werden.

Kurz später wurde seine Leiche in einem Innenhof des Hotels entdeckt. Sein Körper kam zwischen Stühlen und Tischen eines Restaurants zu Fall. Payne stürzte offenbar aus einer Höhe von 13 bis 14 Metern und «erlitt sehr schwere Verletzungen», die er nicht überleben konnte, wie ein Sprecher des städtischen Rettungsdienstes sagte. «Es gab keine Möglichkeit zur Wiederbelebung.»

Alkohol- und Medikamentenprobleme

Erst im letzten Jahr hatte sich Payne einem Alkoholentzug unterzogen. 2021 hatte der Brite auch über Probleme mit Medikamentenmissbrauch gesprochen.

Payne hatte in den letzten Wochen seine Reisen in Argentinien dokumentiert und am 2. Oktober das Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan (31) besucht. Payne war gerade 16 Jahre alt gewesen, als er 2010 als Mitglied der Boyband One Direction zu einem Star wurde.

2015 löste sich die Band auf. 2019 veröffentlichte Payne sein erstes Soloalbum. Diesen März folgte seine LP «Teardrops». Payne ist der Vater von einem 2017 geborenen Sohn. Dessen Mutter ist die ehemalige Girls-Aloud-Sängerin Cheryl Cole (41).