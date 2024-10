Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne ist tot. Er stürzte von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Payne kämpfte jahrelang mit Drogenabhängigkeit und psychischen Problemen, wie er in früheren Interviews offenbart hatte.

Kurz zusammengefasst Liam Payne kämpfte mit psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit

Er starb nach einem Sturz vom Hotelbalkon in Buenos Aires

Payne sprach offen über seine Suchtprobleme und Selbstmordgedanken

Im Jahr 2023 war Payne 100 Tage nüchtern nach Reha

Der ehemalige One Direction Sänger Liam Payne kämpfte jahrelang mit psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit, bevor er tragisch verstarb. Payne wurde tot aufgefunden, nachdem er von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt war, wie lokale Behörden mitteilten. Laut einem Bericht der «Associated Press» fiel Payne vom dritten Stock des Casa Sur Hotels im trendigen Palermo-Viertel der argentinischen Hauptstadt und wurde sofort für tot erklärt.

Der Popstar hatte in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme gesprochen und enthüllt, dass er während seiner One-Direction-Tage «schwere Selbstmordgedanken» hatte und stark drogenabhängig war. «Es gibt Dinge, über die ich definitiv nie, nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich ernst. Es war ein Problem», sagte er 2021 im Podcast «Diary of a CEO». «Und erst als ich mich danach sah, dachte ich: ‹Ich muss mich selbst reparieren›.»

«War ziemlich oft betrunken»

In einem Interview mit «Men's Health Australia» im Jahr 2019 erklärte Payne, dass er den Ruhm schwer ertrug und oft zum Alkohol griff, um damit umzugehen. «Es ist fast so, als würde man das Disney-Kostüm anziehen, bevor man auf die Bühne geht, und unter dem Disney-Kostüm war ich ziemlich oft betrunken, weil es keinen anderen Weg gab, das zu begreifen, was vor sich ging», sagte er. «Ich meine, es hat Spass gemacht. Wir hatten eine absolute tolle Zeit, aber es gab bestimmte Teile davon, die einfach ein bisschen toxisch wurden».

Im Jahr 2023 veröffentlichte Payne ein Video auf Youtube, in dem er berichtete, dass er nach einem Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung 100 Tage nüchtern war. «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle über mein Leben habe und alles, was mir entglitten ist, ich habe einfach das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle darüber habe», sagte Payne in dem Video.

«Ich brauchte einfach ein bisschen Zeit für mich selbst, weil ich irgendwie zu jemandem geworden bin, den ich nicht mehr wirklich erkannt habe. Und ich bin sicher, ihr habt mich auch nicht erkannt. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt in schlechter Verfassung und war wirklich froh, das Leben und die Arbeit zu unterbrechen.»

Sechs Top-10-Hits

Argentinische Medien berichteten, dass Payne in Buenos Aires war, um das Konzert seines ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Niall Horan (31) zu besuchen. Die Band wurde 2010 gegründet, nachdem jeder Sänger als Solokünstler bei «The X-Factor» gescheitert war und Simon Cowell (65) und seine Mitjuroren sie zu einer der erfolgreichsten Boybands zusammenführten. Sie hatten sechs Top-10-Hits in den Billboard-Charts und eine treue Fangemeinde, die sogenannten «Directioners», hauptsächlich Teenager-Mädchen.