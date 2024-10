Tragödie in Buenos Aires: Ex-One-Direction-Star Liam Payne stürzt vom Balkon seiner Hotelsuite und stirbt. Kurz zuvor postete er ein letztes Selfie mit Freundin Kate Cassidy. Die Umstände des Sturzes sind noch unklar.

Kurz zusammengefasst Liam Payne stirbt nach Sturz vom Hotelbalkon in Buenos Aires

Letztes Foto mit Freundin Kate Cassidy war über ein Jahr alt

Payne verhielt sich zuvor im Hotel unkontrolliert, Augenzeugen berichten

Sturz aus 14 Metern Höhe auf das Holzdeck am Hotelpool

Der Schock über seinen tragischen Tod in Argentinien sitzt tief. Liam Payne war vom Balkon seiner Suite im dritten Stock des CasaSur Palmero Hotels in Buenos Aires gestürzt. Kurz zuvor hatte er noch ein letztes Spiegel-Selfie von sich und seiner Freundin Kate Cassidy gepostet. Es zeigt den durchtrainierten, glücklich lächelnden Star in Badehose mit dem Model, das einen schwarzen Bikini trägt.

Fans des ehemaligen Mitglieds der Boygroup «One Direction» erkannten allerdings sofort, dass es sich um kein Live-Foto handelte. Es war ein über ein Jahr alter Retro-Schnappschuss vom 30. Geburtstag des Sängers, den Cassidy im letzten August auf ihrem Instagram gepostet hatte. Zudem hatte Cassidy Argentinien bereits am Montag verlassen. Auf einem TikTok-Video hatte die 37-Jährige verraten: «Ich wollte eigentlich nur fünf Tage hierblieben und bin dann zwei Wochen geblieben. Ich muss wirklich nach Hause!»

Das war sein letztes Foto

Die letzten Aufnahmen im Leben des Briten stammen vom Frühstück im Hotel. Payne verriet, dass er «jeden Tag erst um 13 Uhr aufwacht» und schwärmte «Ein wunderschöner Tag in Argentinien». Er schien glücklich zu sein und kommentierte zu einer Aufnahme auf der Terrasse: «Ich bin happy, dass ich mal weggekommen bin.» Dann witzelte er auf seinem Snapchat über ein Foto von sich, auf dem er in eher merkwürdiger Pose auf einem Stuhl sitzt: «Halloween-Kostüm-Idee: Forest Gump».

Gut sechs Stunden später, gegen 17.11 Uhr, stürzte er 14 Meter tief tödlich auf das Holzdeck am Hotelpool. Ob es ein Unfall war oder er absichtlich gesprungen war, dazu haben sich die argentinischen Behörden bisher noch nicht geäussert. Laut «TMZ» hatte sich Payne zuvor «unkontrolliert» verhalten. Augenzeugen werden zitiert, wonach er zuerst in der Hotellobby seinen Laptop zertrümmert habe und dann auf sein Zimmer getragen werden musste.

Abschiedspost

Sein letztes auf Instagram gepostete Foto in seiner Timeline stammt vom 29. Mai und ist ein Abschiedspost an den damals wenige Tage zuvor verstorbenen Regisseur und Drehbuchautor Morgan Spurlock (1970-2024). Mit einem gemeinsamen Bild der Band und des Amerikaners nahm Payne damals Abschied von ihm. Nun wird dieser Abschiedspost auch als seiner genutzt, zahlreiche Fans sagen in den dazugehörigen Kommentaren Adé zum viel zu früh verstorbenen Star.