Der Vater des verstorbenen One-Direction-Stars Liam Payne war am Freitag in Buenos Aires. Er besuchte das Hotel, von dessen Balkon im dritten Stock der Sänger zwei Tage zuvor gestürzt war.

Geoff Payne ist zum Hotel in Buenos Aires gefahren, wo sein Sohn Liam zwei Tage zuvor vom Balkon gestürzt war. Foto: Mario De Fina

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Geoff Payne landete am Morgen in der argentinischen Hauptstadt und besuchte zunächst die Leichenhalle, in der die Leiche des 31-Jährigen aufbewahrt wird. Dann fuhr Geoff Payne zum Hotel und hielt am Bürgersteig inne, auf dem Fans eine Art Altar aus Kerzen, Blumen, Briefen und Fotos erreichtet hatten. Geoff Payne las einige der Botschaften, küsste Fotos und dankte den dort Versammelten. Einige brachen in Tränen aus.

Zahlreiche Musiker, Fans und auch der britische Regierungschef Keir Starmer bekundeten nach Paynes Tod ihr Beileid. «Nichts in den letzten Tagen hat sich real angefühlt», erklärte Paynes Freundin Kate Cassidy am Freitag im Onlinedienst Instagram. «Liam, mein Engel, du bist alles (...) Ich werde dich für den Rest meines Lebens weiter lieben.»

Der 31-Jährige war am Mittwoch vom Balkon seines im dritten Stock gelegenen Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben.