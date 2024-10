Liam Payne ist vor einer Woche beim Sturz von einem Hotelbalkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben. Foto: Getty Images 1/5

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Plante Liam Payne (1993–2024) einen Neuanfang in Südamerika? Wie jetzt bekannt wurde, schwärmte der Sänger nur Stunden vor seinem tragischen Tod von Buenos Aires und äusserte angeblich auch konkrete Umzugspläne. Die Argentinierin Daiana Gauna traf den Star am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr in der Lobby seines Hotels.

«Liam sah gut aus, nicht betrunken oder aggressiv, wie in sozialen Medien behauptet wird», erinnert sich Gauna im Gespräch mit dem argentinischen TV-Sender TN Central, wie unter anderem die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet. Der Sänger sei auf sie und ihre Freunde zugegangen und habe sich ausführlich mit ihnen unterhalten. «Er erzählte uns von seinen Erlebnissen in Buenos Aires, von den Orten, an denen er war und wo er noch hinwollte.»

Payne habe die Stadt so sehr geliebt, dass er sogar darüber nachdachte, sich dort niederzulassen. «Er sagte, er würde hier gerne ein Haus kaufen und dass er die Landschaft um Buenos Aires herum liebe», so der Fan weiter. Die Gruppe unterhielt sich etwa 10 bis 15 Minuten mit dem Star. Er habe weiter erzählt, dass er gerade aufgewacht sei und etwas essen wolle.

Nur etwa eine Stunde nach dem Gespräch war Liam Payne tot

Der 31-Jährige berichtete den Fans auch von einem Ausflug aufs Land mit seiner Freundin und dass sie am Sonntag gemeinsam joggen waren. «Er genoss Buenos Aires wirklich sehr», erinnert sich Gauna. Umso geschockter war sie, als sich nur etwa eine Stunde nach der Begegnung dramatische Szenen am Hotel abspielten. «Wir sahen seltsame Bewegungen im Hotel, ein Polizeiauto und die Feuerwehr kamen.»

Von anderen Hotelgästen erfuhren sie zunächst nur, dass jemand in den Tod gesprungen sei. «Ich hätte nie gedacht, dass es Liam war, weil ich ihn ja gerade erst gesehen hatte und er okay schien», berichtet Gauna unter Tränen. Die Nachricht von seinem Tod sei ein grosser Schock gewesen. «Er war mein Idol. Liam sprach viel über psychische Gesundheit und sagte uns in seinen Liedern, dass wir nie allein sind.»

Wollte Liam Payne in Miami ein neues Leben starten?

Der britische Musiker war am 16. Oktober tot in der argentinischen Hauptstadt aufgefunden worden. Er stürzte aus bislang nicht abschliessend geklärten Gründen von seinem Hotelbalkon. Erste Untersuchungen deuten jedoch auf einen tragischen Unfall unter Drogeneinfluss hin. Payne wurde nur 31 Jahre alt.

Bisherige Medienberichte sprachen davon, dass sich Payne in Buenos Aires aufhielt, um von dort mit der US-Botschaft an der Verlängerung seines USA-Visums zu arbeiten. Angeblich habe er dafür auch mehrere Drogentests durchlaufen müssen, um den Behörden zu beweisen, dass er clean sei. Diese habe er bestanden und hätte am Freitag, also zwei Tage nach seinem Tod, das Visum abstempeln lassen können. Sein Ziel sei es den Berichten zufolge gewesen, sich mit seiner Freundin in Miami ein neues Leben aufzubauen.