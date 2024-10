Boy-Band-Star Liam Payne kam beim Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben. Auslöser könnten verschiedene aufwühlende Vorfälle kurz vor seinem Tod gewesen sein.

Warum Liam Payne (†31) am Mittwoch (16. Oktober 2024) vom Balkon seiner Suite im Luxushotel Casa Sur im Trend-Quartier Palermo in Buenos Aires gestürzt ist, bleibt bis heute ungeklärt. Doch immer mehr Informationen deuten darauf hin, dass sich das Leben des einstigen One-Direction-Sängers ziemlich auf den Kopf stellte und er Tage und Stunden vor seinem Ableben schlechte Nachrichten bekommen hat.

Plattenfirma warf ihn raus

Augenzeugen aus dem Hotel Casa Sur berichten, dass Liam Paine kurz vor seinem Tod beim Lesen von E-Mails äusserst aufgebracht gewesen sein soll. Offenbar habe in der Lobby auf seinem Laptop Nachrichten gecheckt, als er plötzlich aufsprang, seinem Computer auf den Boden warf und schrie: «Dieser Dreckskerl!»

Der Inhalt der E-Mail, die ihn so aufregte, ist nicht bekannt. Doch sie könnte von seiner Plattenfirma Capitol Records gestammt haben, die ihn laut «Daily Mail» zwei Tage vor seinem Tod rauswarf. 2016 unterzeichnete Liam Payne bei dem Label einen Vertrag und soll eine immense Vorauszahlung bekommen haben, die er mit den Verkäufen nicht wieder einspielte. Der Rauswurf fand noch vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums statt.

Auch soll Liam Paynes PR-Berater Anfang des Monats gekündigt haben. «Von Liams Musikkarriere, die er seit seinem Solo-Debüt vor acht Jahren aufgebaut hatte, war am Schluss nicht mehr viel übrig. Das muss schrecklich für ihn gewesen sein», behauptet die Quelle.

Als Liam Payne nach seinem Wutausbruch von einem Hotelgast angesprochen wurde, grunzte erst nur und sagte dann: «Ich war mal in einer Boyband. One Direction hat mich kaputt gemacht!» Danach habe er seine Sachen zusammengepackt und sei mit dem Aufzug in sein Zimmer gefahren, berichtet der Informant weiter.

Streit um Geld mit zwei Escortdamen

Die letzten Frauen, die Liam Payne vor seinem Tod traf, waren die zwei Escortdamen Aldana S. und Lucila G., die vom Sänger in sein Hotelzimmer eingeladen worden sein sollen. Sie kamen am Mittwoch gegen halb zwölf im Hotel Casa Sur an und sollen bis 16 Uhr im Zimmer geblieben sein. Eine Stunde später stürzte Liam Payne vom Balkon.

Bevor die zwei Frauen das Hotel verliessen, kam es in Lobby offenbar zum Streit um Geld. Der Hotelgast Michael Fleischmann berichtete der Zeitung «Sun», worum es ging. «Ich gebe dir 20'000 Dollar, nur weil ich es kann. Ich habe 55 Millionen Dollar und ich helfe gerne Menschen», soll Payne geschrien haben. Die Mutter des US-amerikanischen Gastes beschreibt die Szene als beklemmend. «Es sah so aus, als ob sich die Frauen sich in seiner Gegenwart sehr unwohl fühlte und ein wenig ängstlich waren.»

Die Escortdamen sind nun wichtigen Zeuginnen. «Aldana und Lucila sind am Boden zerstört wegen der Ereignisse, nachdem sie das Hotel verlassen haben», so eine Quelle zur Zeitung «Sun». Sie sollen mit den Behörden kooperieren und «die Ermittlungen so gut wie möglich unterstützen».

Liam Payne sass in Argentinien fest

Offenbar wollte Liam Payne gar nicht mehr in Argentinien, sondern längst in den USA sein. Doch sein Visum soll wegen Drogenmissbrauchs annulliert worden sein, woraufhin der Musiker in Buenos Aires festsass – das behauptet zumindest ein Freund von Payne gegenüber «Daily Mail.»

Besonders tragisch: Das US-Visum von Liam Payne wurde von der Botschaft doch noch genehmigt und sein Pass mit dem gültigen Stempel hätte ihm am Freitag übergeben werden sollen. Doch da war der Sänger bereits tot.

Bewegende SMS an seine Ex-Freundin

Wenige Wochen vor seinem Tod soll sich Liam Payne mit einer emotionalen Nachricht bei seiner Ex-Freundin Danielle Peazer (36) gemeldet haben. Die beiden lernten sich kennen, als sie Background-Tänzerin bei One Direction war. Zwei Jahre lang führten sie eine Beziehung. Danielle Peazer wurde vor kurzem Mutter, was Liam Payne offenbar zu einer SMS an seine Ex bewegte, wie sie auf Instagram enthüllte. Er schrieb: «Ich freue mich sehr, dass du mit deinem Mann und deiner Tochter die Liebe gefunden hast!»

Bitter fügte er an: «Trotz meiner monumentalen Erfolge ist meine wichtigste Rolle im Leben, Vater zu sein. Darauf bin ich am meisten stolz.» Liam Payne hinterlässt den 7-jährigen Sohn Bear, der nun sein Vermögen von rund 55 Millionen Dollar (rund 48 Millionen Franken) erben soll und ohne Vater aufwachsen muss.