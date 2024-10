Liam Payne (†31) stritt kurz vor seinem Tod in einer Hotellobby über Geld und hatte einen wütenden Ausbruch, berichten Zeugen. Der ehemalige One-Direction-Star sprang wenig später aus dem dritten Stock, was viele Fragen aufwirft.

Saskia Schär Redaktorin People

Nach dem tragischen Tod des einstigen One-Direction-Sängers Liam Payne (†31), kommen immer mehr Details zu seinen letzten Stunden ans Licht. Wie «Buenos Aires Herald» berichtet, will der Hotel-Gast Michael Fleischmann gehört haben, wie Payne kurz vor seinem Tod mit einer unbekannten Frau in der Lobby vom CasaSur Hotel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires über Geld gestritten habe.

«Ich gebe dir 20'000 Dollar, nur weil ich es kann. Ich habe 55 Millionen Dollar und ich helfe gerne Menschen», soll der Sänger zu der spanischsprechenden Frau gesagt haben. Das Gespräch habe um 14 Uhr stattgefunden, also gut drei Stunden vor seinem vermuteten Sprung vom Balkon aus der dritten Etage.

Der Zeuge selbst habe erst nach Paynes Tod überhaupt bemerkt, wer da in der Lobby über Geld gesprochen habe. Laut Fleischmann war der Brite «sehr aufgeregt, aufgewühlt, ein bisschen wild» und lief unruhig umher.

Ausraster in der Hotel-Lobby

Ein weiterer Hotelgast äussert sich gegenüber «Daily Mail» zu ihrer Interaktion mit dem Sänger, am Tag seines Todes. 30 Minuten lang hätten die beiden sich unterhalten, «ich bin so am A****», habe Payne zu ihr gesagt. Für sie ist klar: Liam wollte bei dem Gespräch in der Lobby erkannt werden.

Nach ihrem Gespräch sei er wieder verschwunden, nur um etwas später mit seinem Laptop abermals in die Lobby des Hotels zurückzukehren, und dort öffentlich seine Mails las. Eines davon habe ihn offenbar so wütend gemacht, dass er plötzlich die Worte «F*** diesen Sch****» in seinen Laptop geschrien habe, bevor er begann, diesen immer wieder auf den Boden zu schlagen.

Die Gäste und das Personal reagierten laut der Zeugin schockiert auf seinen Wutanfall. Sie selbst sei dann zu ihm gegangen, um zu schauen, wie es ihm geht. Doch er habe nur unklare Geräusche von sich gegeben und dann geantwortet: «Ich war mal in einer Boyband. Daher bin ich so verkorkst».