Kurz vor seinem Tod sprach Liam Paynes Ex-Freundin Maya Henry in einem Podcast über die beunruhigenden Nachrichten von Liam Payne. Der Ex-One-Direction-Star kontaktierte sie und ihre Freunde ständig, was sie schliesslich zu einer Unterlassungserklärung veranlasste.

Liam Payne (†31) sprach gegenüber seiner Ex immer wieder vom Tod

Liam Payne und Maya Henry bei einem gemeinsamen Anlass 2019. Mit dem Model war er von 2018 bis 2022 zusammen und verlobten sich sogar. Foto: imago images/Matrix 1/8

Kurz zusammengefasst Maya Henry spricht über Liam Paynes beunruhigende Nachrichten

Payne erwähnte wiederholt seinen Tod und bat um Kontakt

Henry erwirkte eine Unterlassungserklärung gegen Payne

Payne kontaktierte Henry und ihre Freunde ständig

Saskia Schär Redaktorin People

Wenige Tage vor seinem Tod hat Liam Paynes Ex-Freundin Maya Henry (23) in einem Podcast über ihre Beziehung zum einstigen One-Direction-Star gesprochen, sowie über die Zeit nach dem Aus. So habe er sie immer wieder kontaktiert und geschrieben, wie schlecht es ihm ginge, erwähnte in diesem Zusammenhang auch immer wieder seinen eigenen Tod und sagte «ich werde sterben».

«Ich kenne seinen Lebensstil und da wird dieser Tag sein, wo etwas Schlimmes passieren wird. Und wenn er diese Dinge sagt, da muss ich ihm helfen. Weil wenn nicht, dann könnte ich mir das nie verzeihen, falls ihm wirklich etwas passieren würde», so das texanische Model in dem Podcast «The Internet is Dead» vor wenigen Tagen.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

«Mir geht es nicht gut, Maya soll mich kontaktieren»

Doch mit seiner Kontaktaufnahme hat es der Sänger offenbar übertrieben. «Maya Henry hat letzte Woche eine Unterlassungserklärung gegenüber Payne abgegeben, nachdem neue und besorgniserregende Informationen aufgetaucht waren», zitiert «Daily Mail» den Anwalt des Models. Welche Informationen dies genau sind, wird nicht ausgeführt. Auch im Podcast meinte Henry, dass es in letzter Zeit «einfach so viel schlimmer geworden» sei, sie aber aus rechtlichen Gründen nicht darüber sprechen könne.

Laut Henry habe er aber jeweils nicht nur sie, sondern auch ihre Freunde ständig kontaktiert. «Seit wir Schluss gemacht haben, schickt er mir Nachrichten, lässt mein Telefon hochgehen, nicht nur von seinem Telefon, sondern auch von verschiedenen Telefonnummern, so dass ich nie weiss, woher die Nachrichten kommen», erzählt Henry auf ihrem Tiktok-Kanal vor einer Woche.

Turbulente Beziehung

Nicht einmal ihre Mutter sei vor Payne sicher gewesen. Weil er Maya Henry selbst mit der Zeit nicht mehr reagierte, schrieb er ihrer Mutter. «Mir geht es nicht gut, Maya soll mich kontaktieren». Dies, sowie sein ständiges Gerede über sein frühzeitiges Ableben sei laut dem Model reine Manipulation: Damit soll sie sich Sorgen und ein schlechtes Gewissen machen. Denn obwohl sie ihm Hilfe angeboten habe, habe er diese nicht angenommen.

Das Paar führte eine sehr turbulente Beziehung. Sie kamen 2018 zusammen, trennten sich im Juni 2021 ein erstes Mal und im Mai 2022 endgültig. Davor waren sie zeitweise sogar verlobt.