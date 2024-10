Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren verstorben. Foto: imago stock&people 1/8

Der plötzliche Tod des ehemaligen One–Direction–Bandmitglieds Liam Payne (†31) sorgt für weltweite Trauer und Entsetzen. Neben unzähligen Fans des Musikers haben sich auch schon einige Stars zu der Tragödie zu Wort gemeldet und ihre tiefsitzende Trauer zum Ausdruck gebracht.

Als einer der ersten Promis meldete sich Paris Hilton (43) via X zu Wort und schrieb: «Es ist so schrecklich, die Nachricht von Liam Paynes Tod zu hören. Ich schicke Liebe und mein Beileid an seine Familie und Liebsten. Ruhe in Frieden, mein Freund.» Der US–Rapper Ty Dolla Sign (42) schrieb derweil in einer Instagram–Story: «Habe noch vor zwei Tagen mit dir gesprochen, mein Freund. Ich werde dich für immer vermissen.»

Auch Rap–Urgestein Flavor Flav (65) reagierte bereits auf die traurigen Nachrichten. Liam Payne möge «in Frieden ruhen» und sei «viel zu jung» von uns gegangen, schrieb der Musiker bei X.

Der britische Moderator Piers Morgan (59) stimmte mit ein: «Um Himmels Willen. Was für eine schockierende Tragödie.» Die britische Schriftstellerin E. L. James (61), bekannt durch ihre «Fifty Shades»–Bücher, trauert ebenfalls: «Es bricht mir das Herz, vom tragischen Tod von Liam Payne zu erfahren. Ich kann es kaum glauben. Aufrichtiges Beileid an seine Familie.»

Harry Styles' Mutter reagiert

Bislang hat sich noch kein anderes Mitglied von One Direction zu Liam Paynes Tod geäussert. Harry Styles' (30) Mutter Anne Twist (56) postete jedoch auf Instagram das Bild eines gebrochenen Herzens und schrieb in Anspielung auf Paynes geringes Alter: «Nur ein Junge...». Und Greg Horan, Bruder von 1D-Star Niall, schrieb zu einem Bild von Payne unter anderem: «Zu sagen, dass ich untröstlich bin, ist eine Untertreibung. Du warst ein guter Junge, ein Mann, ein Sohn, ein Bruder. Du wirst für immer vermisst.»

Die genauen Umstände von Liam Paynes Tod sind noch nicht geklärt. Der 31–Jährige kam am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in der argentinischen Stadt Buenos Aires bei einem Sturz von einem im dritten Stock gelegenen Hotelbalkon ums Leben, wie britische und US–amerikanische Medien übereinstimmend berichten. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten demnach nur noch den Tod des Musikers feststellen.