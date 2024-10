Die Mitglieder der Boyband One Direction haben sich über den Tod Liam Paynes bestürzt gezeigt. Der 31-Jährige war am Mittwoch (Ortszeit) beim Sturz aus einem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen.

One Direction trauern

LIam Payne starb am Mittwoch mit 31 Jahren in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Foto: Keystone/dpa/Jörg Carstensen 1/5

Kurz zusammengefasst One Direction trauert um Liam Payne

Harry Styles würdigt Payne als freudebringenden Freund

One Direction seit 2016 auf unbestimmter Pause

Universal Music trennte sich Tage vor Paynes Tod

Fans trauern vor Hotel in Argentinien um Payne Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

«Wir sind komplett am Boden zerstört über Liams Tod», hiess es in einem gemeinsamen Statement von Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31). Sie bräuchten nun erst einmal Zeit, um «den Verlust unseres Bruders» zu verarbeiten, schrieben die vier Popstars in einer Mitteilung auf Instagram. Sie fügten hinzu: «Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam.» Und weiter: «Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer schätzen»

In einer gesonderten Nachricht trauert Harry Styles um seinen Freund: «Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, an seiner Seite zu sein, als er es tat»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Boyband One Direction feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show «The X-Factor» im Jahr 2010 mehrere Jahre international grosse Erfolge. 2016 legten sie die Zusammenarbeit auf Eis. Was zunächst als einjährige Pause gedacht war, dauert bis heute an.

Hat Paynes Plattenlabel sich zuvor von ihm getrennt?

Derweil berichtet die britische «Daily Mail», dass sich Universal Music, das Label des Briten, nur wenige Tage vor dessen Tod von ihm getrennt habe. Bei einem Teil des Labels, Capitol Records, war Payne seit 2016 unter Vertrag. Die Trennung bestätigen offenbar mehrere Quellen. Ausserdem hätte vor kurzem auch sein PR-Manager anfangs des Monats die Zusammenarbeit beendet.

0:58 Fans trauern um Liam Payne: Carola gehörte zu den Letzten, die ihn noch sahen

Eine Payne nahestehende Quelle zitiert die «Daily Mail» in diesem Zusammenhang folgendermassen: «Es war, als ob Liams gesamte Musikkarriere, die er seit seiner Solo-Karriere vor acht Jahren aufgebaut hatte, in sich zusammenfällt. Es blieb nur noch sehr wenig für ihn übrig.»