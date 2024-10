Am vergangenen Mittwoch starb der britische Musiker Liam Payne bei einem Sturz vom Hotelbalkon. Foto: imago images/PA Images 1/5

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der tragische Tod des ehemaligen One-Direction-Sängers Liam Payne erschüttert die Musikwelt. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, sei der 31-Jährige auf dem Weg der Besserung gewesen, bevor er in Buenos Aires einem Rückfall erlag.

Ein enger Freund enthüllte dem Blatt in diesem Zusammenhang: «Liam war seit Wochen clean. Er war mehrmals in Reha. Er liess sich in Grossbritannien und Kalifornien behandeln lassen.» Der Sänger hatte offenbar gerade einen neuen Psychiater in Florida gefunden und hoffte, mit seiner Freundin Kate Cassidy (37) ein neues Leben beginnen zu können.

«Denen geht es nur ums Geld»

Doch während einer Reise nach Argentinien sei Payne rückfällig geworden. Laut der Quelle sei er im Hotel von Drogendealern angesprochen worden, die ihm Substanzen direkt aufs Zimmer lieferten. «Liam hatte wirklich hart daran gearbeitet, clean zu werden, sie haben ihm wortwörtlich aufgelauert. Denen geht es nur ums Geld», so der Freund weiter.

Die «Daily Mail» berichtet ausserdem, dass auch Hotelangestellte verdächtigt werden, Payne mit Drogen versorgt zu haben. Bei einer ersten toxikologischen Untersuchung wurde in Paynes Körper Spuren eines Drogenmix gefunden. Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit, welche Rolle der Konsum illegaler Drogen und verschreibungspflichtiger Medikamente bei Paynes Tod spielte.