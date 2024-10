Der Sänger fiel am 16. Oktober von einem Balkon eines Hotels in Buenos Aires und erlag seinen Verletzungen. Foto: AFP 1/4

Kurz zusammengefasst Liam Payne stirbt bei tragischem Unfall

Augenzeugen berichten von aggressivem Verhalten kurz vor dem Tod

One-Direction-Stars und Fans weltweit trauern

Zwischen 800 und 1000 Menschen versammelten sich im Hyde Park

Vor wenigen Tagen, am 16. Oktober, erreichte die Welt die Nachricht des tragischen Unfalltods von Liam Payne (†31). Der Musiker erlangte weltweite Bekanntheit als Mitglied der erfolgreichen Boyband One Direction.

Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen. Augenzeugen berichten, dass Payne kurz vor seinem Tod aggressiv und stark aufgewühlt gewesen sein soll und sogar seinen Laptop zertrümmerte. Vermutungen stehen im Raum, dass der Tod von Liam Payne mit dem Konsum von Rauschmitteln in Verbindung steht.

«Wir lieben dich, Liam»

Weltweit ist die Trauer nach dem tragischen Tod von Liam Payne gross. Freunde, Familie und Fans können den Verlust noch immer nicht fassen. Die One-Direction-Stars Harry Styles (30), Niall Horan, Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) verabschiedeten sich auf Instagram von ihrem «Bruder». «Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden wir für immer in Ehren halten. Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam.», schreiben sie.

Kate Cassidy war ab Oktober 2022 mit Payne liiert. Auf Instagram nimmt sie Abschied von ihrem Liebsten: «Liam, mein Engel. Ich möchte, dass du weisst, dass ich dich bedingungslos und vollständig geliebt habe. Ich werde dich weiterhin für den Rest meines Lebens lieben. Ich liebe dich, Liam.»

Cheryl Cole (41), Ex-Freundin von Payne und Mutter seines siebenjährigen Sohnes Bear, zeigt sich auf Social Media ebenfalls erschüttert. Liam Payne sei nicht nur ein Popstar gewesen, «er war auch ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater für unseren siebenjährigen Sohn. Ein Sohn, der sich jetzt der harten Realität stellen muss, seinen Vater nie wiederzusehen.» Sie bittet die Öffentlichkeit nun: «Bevor ihr Kommentare hinterlasst oder Videos macht, fragt euch selbst, ob ihr wollt, dass euer eigenes Kind oder eure Familie diese lesen. Bitte gebt Liam das bisschen Würde, das ihm nach seinem Tod geblieben ist, damit er endlich in Frieden ruhen kann.»

«Wir sind untröstlich», teilt Paynes Familie in einem Statement mit, das die britische BBC herausgegeben hat. «Liam wird für immer in unseren Herzen leben, und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können, und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit.» Schwester Ruth Gibbins schrieb zudem in einem herzzerreissenden Instagram-Post: «Ein letztes Mal will ich, dass du weisst, ich bin hier, wenn du irgendwas brauchst. Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um dich zurückzubringen.»

Vater reiste nach Buenos Aires

Liam Paynes Vater Geoff Payne (66) reiste vergangenen Freitag nach Buenos Aires. Dort wird er sich mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde treffen, berichtet TMZ. Er besuchte ausserdem das Casa Sur Palermo Hotel, vor dem sein Sohn verstarb. Dort hatten bereits zahlreiche Fans auf dem Gehweg eine Gedenkstätte für den Sänger errichtet, an der sie Blumen, Fotos und Briefe niederlegten. Beim Anblick dieser Anteilnahme war Geoff Payne zu Tränen gerührt.

Fans legen weltweit Blumen nieder

In Grossbritannien gedenkt man Liam Payne ebenfalls. Wie die BBC berichtet, versammelten sich am vergangenen Sonntag zwischen 800 und 1000 Menschen im Londoner Hyde Park, um dem 31-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen. Die Fans weinten gemeinsam oder sangen gemeinsam die Lieder von One Direction. Wie die Organisatorin dieser Mahnwache erklärt, sei One Direction «ein Licht im Leben vieler Menschen, besonders in meinem» gewesen. «Es gibt viele Menschen, die traurig sind, und es ist eine gute Zeit für uns, zusammenzukommen und mit Menschen zusammen zu sein, die uns verstehen.» Auch in Birmingham, Glasgow, Liverpool und Liam Paynes Heimatstadt Wolverhampton versammelten sich die Fans für einen gemeinsamen Abschied.

Doch nicht nur Grossbritannien trauert. Auch in den Tuileriengärten in Paris legten zahlreiche Fans Blumen nieder, zündeten Kerzen an und stellten gerahmte Fotos des Sängers auf. Auch hier stimmten die Fans gemeinsam die Songs der Boyband an. In New York konnte man am Wochenende ebenfalls die grosse Anteilnahme spüren, als Fans sich am Washington Square versammelten. «Ich fühle mich, als hätte ich jemanden verloren, den ich kannte», sagte ein Fan der «New York Post». «Ich habe das Gefühl, wir sind zusammen aufgewachsen.» Ein weiterer Fan sagte zu seiner Reaktion auf die Todesmeldung: «Es fühlte sich wie das Ende einer Ära an. Es war, als würde ich mich von meiner Kindheit verabschieden.»