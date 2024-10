Liam Payne checkte wenige Monate vor seinem Tod in einer Entzugsklinik ein. Dort hielt er es aber nur 48 Stunden auf. Das Bild zeigt ihn im März 2024 in Paris. Foto: IMAGO/Bestimage 1/10

Der Tod von Liam Payne (†31) erschütterte diese Woche die Musikwelt. Das Mitglied der aktuell pausierenden Boygroup One Direction starb am Mittwoch, als es vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires (Argentinien) stürzte. Payne erlitt ein Polytrauma sowie innere und äussere Blutungen und starb am Unfallort.

Gemäss dem amerikanischen «People»-Magazin hat eine Quelle der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Payne zuvor Drogen konsumiert hatte. In seinem komplett verwüsteten Zimmer waren verdächtige Substanzen gefunden worden. Laut dem Portal «TMZ» soll es sich dabei um Crystal Meth gehandelt haben, was vom Labor allerdings noch nicht bestätigt wurde. Einem Bericht von «La Nacion» zufolge soll er zuvor mit zwei Prostituierten Zeit auf dem Zimmer im Hotel verbracht haben. Zum Zeitpunkt des Sturzes sei er aber allein im Zimmer gewesen.

Der Tod des One-Direction-Stars ist das tragische Ende seines Kampfs mit seinen Dämonen. Payne wollte seine Alkohol- und Drogensucht bereits Ende Juli besiegen und wies sich in die Entzugsklinik The Priory in London ein. «Er hat versucht, seine Sucht ein für alle Mal zu überwinden. Er wollte sein Leben wirklich auf die Reihe bekommen», so eine Quelle zur britischen «Sun». «Alle, die ihn liebten, drückten ihm die Daumen.»

Mehr als zwei Tage hielt es der Vater des siebenjährigen Bear in der Einrichtung nicht aus. «Die Bestürzung war gross, als er nur 48 Stunden Behandlung durchhielt», so die Quelle weiter. «Er suchte tapfer nach Hilfe, aber er konnte den Kurs nicht durchhalten.» Umgerechnet kostet ein Aufenthalt in der Einrichtung im Südwesten Londons 5'650 Franken pro Nacht. Offenbar hat Payne während seiner Zeit dort sein Zimmer kaum verlassen und die Kurse nicht besucht. Er bekam Chlordiazepoxid, ein Beruhigungsmittel gegen Entzugserscheinungen. Trotzdem wurde es ihm dort zu viel. «Er konnte seine Dämonen einfach nicht besiegen», so die Quelle.

Schwerer Gang für Papa Geoff

Seinen wohl schwersten Gang nahm Paynes Vater, Geoff Payne, am Freitag auf sich. Er traf am Morgen in Buenos Aires ein, um im Leichenschauhaus der argentinischen Hauptstadt die Identität seines Sohnes zu bestätigen und mit den Behörden die Details der Überführung des Körpers nach Grossbritannien zu klären. Auch besuchte er das Hotel, vor dem sein Sohn starb. Fotos zeigen, wie er an der Todesstelle vor dem CasaSur Palermo Abschied nimmt. Dort bedankte er sich auch für die Anteilnahme der zahlreichen Fans vor Ort. Danach holte er im Hotel die Sachen seines Sohnes ab.