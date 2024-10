Liam Payne starb am 16. Oktober beim Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers. Neue Informationen deuten darauf hin, dass seine Ex-Freundin im selben Hotel war.

Der Schock über den Tod Liam Payne sitzt noch immer tief. Foto: Instagram 1/5

Auf einen Blick Liam Payne stirbt nach Sturz aus Hotel in Buenos Aires

Er checkte drei Tage vor seinem Tod allein im Hotel ein

«Mirror» rekonstruierte die letzten Stunden des Sängers Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Vergangene Woche verlor Liam Payne (†31) in Argentinien sein Leben. Der One-Direction-Star ist vom dritten Stock des Casa Sur Hotels in Buenos Aires gestürzt und wurde sofort für tot erklärt. Die genauen Umstände seines Todes sind noch ungeklärt.

Der Popstar hatte in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme gesprochen und enthüllt, dass er während seiner One-Direction-Zeit «schwere Selbstmordgedanken» hatte und stark drogenabhängig war.

Die letzten Stunden von Liam Payne

«Mirror» hat die letzten Stunden vor dem tragischen Tod des Sängers rekonstruiert. Drei Tage zuvor checkte Payne alleine im Luxus-Hotel Casa Sur ein. Er buchte die Suite im dritten Stock. Ein Hotelmanager, der am Tag seines Todes den Notrufdienst alarmierte, behauptet, Paynes «Ex-Partnerin» sei ebenfalls im Hotel gewesen: «Er wurde alleine gesehen, aber seine Ex-Partnerin war in der Nähe», sagt Esteban Grassi in der TV-Sendung «Telenoche».

Die letzten Frauen, die Liam Payne vor seinem Tod traf, waren die zwei Escortdamen Aldana S. und Lucila G., die vom Sänger in sein Hotelzimmer eingeladen worden sein sollen. Sie kamen am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Hotel Casa Sur an und sollen bis 16 Uhr im Zimmer geblieben sein. Eine Stunde später stürzte Liam Payne vom Balkon.

Es kam zu einem Streit in der Lobby

Bevor die zwei Frauen das Hotel verliessen, kam es in der Lobby offenbar zum Streit um Geld. Der Hotelgast Michael Fleischmann berichtete der Zeitung «Sun», worum es ging. «Ich gebe dir 20'000 Dollar, nur weil ich es kann. Ich habe 55 Millionen Dollar und ich helfe gerne Menschen», soll Payne geschrien haben.

Lokale Medien berichteten, Payne sei unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gewesen. Ein verzweifelter Notruf des Hotelpersonals forderte «dringende» Unterstützung: «Wir haben einen Gast, der völlig zugedröhnt ist und alles im Zimmer zerstört.» Zeugen berichteten von einem «psychotischen Anfall» und «lauten, gewalttätigen Geräuschen» aus Paynes Zimmer.

Freundin hat vor Tod mit ihm geschrieben

Die Staatsanwälte bestätigten gegenüber «Mirror», dass sie fünf Personen befragt hätten, darunter zwei Frauen, die in den Stunden vor Liams Tod bei ihm gewesen seien, um «seine letzten Stunden rekonstruieren zu können». Die beiden Frauen werden in lokalen Medienberichten als «wichtige Zeuginnen» eingestuft, nicht als Verdächtige in seinem Todesfall.

Nur wenige Stunden vor seinem Tod sagte Payne seiner engen Freundin Jodie Richards – seiner ehemaligen Lehrerin für darstellende Künste bei Pink Productions –, dass er einen «entspannten Morgen» gehabt habe und «keinen Grund zur Sorge» habe. «Nichts schien ungewöhnlich», so Richards.