1/5 Am 26. Dezember 2024 startet die langersehnte zweite Staffel von «Squid Game» auf Netflix. Foto: Screenshot trailer

Auf einen Blick Zweite Staffel von «Squid Game» startet am 26. Dezember 2024 auf Netflix

Serie bereits für Golden Globes nominiert, obwohl noch nicht veröffentlicht

Netflix stellte der Jury die Folgen vor dem 4. November 2024 zur Verfügung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patricia Broder Redaktorin People

Für Streaming-Fans ist es eines der schönsten Weihnachtsgeschenke: Am 26. Dezember 2024 startet die langersehnte 2. Staffel der Erfolgsserie «Squid Game» auf Netflix. Doch der Streaming-Anbieter hat es mit einem echten Coup geschafft, seine Konkurrenz schon vorher auszutricksen. Obwohl die zweite Staffel von «Squid Game» erst am Tag nach Weihnachten veröffentlicht wird, findet sich die Serie bereits unter den Nominierten in der Kategorie «Beste Serie – Drama» für die diesjährigen Golden Globes. Neben der Oscarverleihung gehören die alljährlichen Golden Globe Awards zu den begehrtesten Trophäen der Film- und TV-Branche. Verliehen werden diese am 5. Januar 2025 in Beverly Hills (USA).

Doch wie ist das möglich, dass es «Squid Game» schon vor dem Erscheinen seiner zweiten Staffel unter die Nominierten des begehrten Preises geschafft hat? Alle anderen Mitstreiter in der Kategorie, wie «The Day of the Jackal» (Sky), «Mr. & Mrs. Smith» (Amazon Prime), oder auch «Shōgun» ( Disney+), sind für das Publikum und die Jury bereits länger zugänglich.

Netflix hat einfachen Trick angewendet

Der Grund dafür: Netflix hat einen einfachen Trick angewendet und der Jury der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die neuen «Squid Game»-Folgen einfach vorab zur Verfügung gestellt, wie «The Economic Times» berichtet. Netflix hielt sich an die Anfang November angesetzte Frist und sicherte sich so noch vor der eigentlichen Veröffentlichung der Serie einen weiteren Platz unter den Nominierten – mit «Diplomatische Beziehungen» und «Squid Game» ist der Streaminggigant gleich doppelt vertreten.

«Squid Game» hatte es Ende 2021 zum weltweiten Phänomen geschafft. Die Produktion aus Südkorea um die Teilnehmer einer tödlichen Gameshow wurde Mitte September auf Netflix veröffentlicht. Knapp zwei Wochen später war die Serie bereits in 83 Ländern auf Platz 1 der meist geschauten Inhalte. Heisst: «Squid Game» hatte in allen Ländern, in denen es verfügbar war, Platz 1 erreicht – das hatte bisher noch keine andere Netflix-Serie geschafft.

Nummer 456 ist zurück

Die zweite Staffel der Kultserie dreht sich um Nummer 456 (Lee Jung-jae, 52), der Gewinner der ersten Staffel. Er ist zurück und taucht erneut in das geheimnisvolle Überlebensspiel um den Preis von 45,6 Milliarden Won ein. «Nach jeder Spielrunde müssen die Überlebenden eine schwerwiegende Entscheidung treffen», erklärte kürzlich Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (53) im Gespräch mit Netflix und versprach dabei bestmögliche Spannung. Auch die zweite Staffel dürfte also ein aufregendes Seherlebnis werden, das wieder weltweit das Publikum vor die Bildschirme lockt.